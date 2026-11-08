AZは日曜日、FCフローニンゲンを相手に見事な逆転劇を完成させた。フローニンゲンはアルクマールで1-3とリードしたが、試合を完全にひっくり返され、4-3で敗れた。3-3の場面ではGKエティエンヌ・ヴァーセンがPKを与えた。その後も長く審判団に不満を訴え続け、数分の間にイエローカードを2枚受けた。そして、前半にPKを失敗していたメックス・メールディンクが、今度はPKを決めてAZに勝ち点3をもたらした。

フローニンゲンにとって、これ以上ないほどの立ち上がりだった。試合最初の危険なシュートとなったトム・ファン・ベルヘンの一撃はクロスバーを直撃。こぼれ球をヤコブ・オンドレイカが逃さず、0-1とした。

AZもすぐさま応じた。ペール・コープマイネルスの見事なロングパスを、ロ＝ザンジェロ・ダールがゴールライン際で収め、ラインを割る前にメールディンクへ折り返す。オランダ代表選手が鮮やかな攻撃を締めくくった。

試合を優勢に進めたAZは、何度も勝ち越しに迫った。ウフキルのシュートはフローニンゲンのゴールをわずかに外れ、ヴァーセンは自身のボールロストをダールに生かされず、胸をなで下ろした。

前半はそれ以上スコアが動かなかったが、後半に得点を挙げたのはフローニンゲンだった。ブリニョルフル・ウィルムソンがオンドレイカのパスを受け、強烈なシュートをゴール上部に突き刺した。

さらに54分、アルクマールの観客が信じられない展開の中で、スコアは1-3となる。GKデ・ブッセルと主将コープマイネルスの間にボールがあったが、どちらも間に合わない。反応したのはファン・ベルヘンだった。

AZにはすぐさま、1点差に迫る絶好の機会が訪れた。マルコ・レンテがエライジャ・ダイクストラを明らかに引っ張ったが、メールディンクのPKがスタンド方向へ飛んでいくと、胸をなで下ろした。

しかし、アウェーチームの安堵は長く続かなかった。失敗の直後、メールディンクはヒールパスでウフキルにつなぎ、汚名を返上する。AZの左ウイングが決め、2-3とした。AZは攻勢を続け、終了15分前には見事な連係からマテオ・チャベスが決めて同点に追いついた。

終盤には、滑り込んだウフキルに対するヴァーセンのファウルでAZがPKを獲得。イエローカードを受けたヴァーセンは、その後も主審ヤニック・ファン・デル・ラーンに不満を訴え続け、数分後に2枚目のイエローカードを提示された。激怒したヴァーセンは主審に自分のグローブを渡そうとしたが、制止された。

その後、初出場のGKロヴロ・ストゥブリャルはメールディンクのシュートになすすべがなかった。これで4-3。フローニンゲンは最後には9人で試合を終えた。100分にはハンス・ハテブールが足を滑らせた後、軽率なハンドを犯した。このためウフキルは得点できなかったが、経験豊富なDFはヴァーセンと同様、出場停止処分を受ける可能性がある。