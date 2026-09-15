AZ、非常に人気の高いブライアン・ブロビーと対戦へ　なお1つの面ではまだ改善の余地もある

AZは水曜日、敵地でのサンダーランド戦でヨーロッパリーグの戦いをスタートさせる。イングランドの対戦相手は大きく後退し、長年にわたって主にNetflixシリーズ『Sunderland 'Til I Die』で知られてきた。しかし今は、そのパフォーマンスこそが主役となっている。 Voetbalzone は、この欧州の大一番を前に、Sunderland Echoのクラブ番記者フィリップ・スミスに、イングランド北東部の市民クラブについて話を聞いた。

リアン・ロゼンダール

人気のオランダ人選手たち

オランダ人のロビン・ルーフスとブライアン・ブロビーは、サンダーランドのサポーターの間で非常に人気が高いと、スミスはスタジアム・オブ・ライトでのヨーロッパリーグの一戦を前にしたインタビューで強調する。「ルーフスは昨季、素晴らしいプレーを見せ、ファンは最近新契約にサインしたことを喜んでいました。というのも、その好調ぶりがチャンピオンズリーグのクラブの関心を引くのではないかと懸念されていたからです。彼は落ち着きと信頼感を漂わせており、まさにどのサポーターもGKに求めるものを備えています」

また、2025年に2000万ユーロでアヤックスから加入したブロビーについても、サンダーランド番からはひたすら好意的な言葉が並ぶ。「ブロビーはファンの間で真のカルトヒーローへと成長しました。昨季、宿敵ニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦で、アディショナルタイムに決勝点を決めたこともその一因です。加えて、サポーターは彼が昔ながらのストライカーである点を非常に高く評価しています。現代サッカーではめったに見られないタイプです」

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高く評価されているブロビーは、2029年6月30日までサンダーランドと契約を結んでいる。そのサンダーランドは先週土曜、波乱含みの一戦でホームで王者アーセナルに0-2で敗れた。ただ、その日付を迎える前に、この屈強なアタッカーがすでに去っている可能性は十分にある。「可能性はあります。いくつかの非常に大きなクラブが、彼の成長を注意深く見守っているからです」とスミスは語る。「プレミアリーグだけでなく、ワールドカップでもです。チャンピオンズリーグで常時先発するストライカーへとステップアップすることを考えれば、より多く得点することが、おそらくブロビーがまだ自分のプレーに加えるべき部分でしょう。もちろん、そのためにはサンダーランドが彼のために、より多くの崩し切ったチャンスを作らなければなりませんが、これがおそらく彼がさらに一歩前進できる分野です」

サンダーランドは昨季、昇格組ながらプレミアリーグで見事7位に入った。その報酬がヨーロッパリーグのリーグフェーズ出場だ。素晴らしい展望ではあるが、過密日程はマイナスにもなり得る。「熱狂と多少の不安、その両方があります。優先事項がプレミアリーグで安定を見つけることにあるのは明らかですし、ヨーロッパで何を期待できるかを見極めるのは難しいです。ただ、イングランドのクラブは資金力の優位のおかげで、こうした大会で素晴らしい実績を持っています。大半のサポーターは、リーグで中位に入り、ヨーロッパリーグでも充実した戦いができれば非常に満足すると思います」と地元紙のクラブ番記者は予想した。

サンダーランドでAZ戦は盛り上がっているのか？

当面の焦点は、Vriendenloterij Eredivisieで共同首位に立つAZのスタジアム・オブ・ライト訪問にある。アヤックス、PSV、フェイエノールトがイングランドに乗り込むわけではないとはいえ、この一戦は間違いなくThe Black Catsで大きな注目を集めている。「もちろん盛り上がっていますよ」とスミスは笑う。「というのも、これはサンダーランドにとって53年ぶりの欧州での試合なんです。ですから特別な夜になります。クラブだけでなく街にとってもです。特別な雰囲気になるでしょうし、誰もがこの試合を心待ちにしています。AZについて言えば、確かに私たちの大半はクラブについてそれほど多くを知っているわけではありませんが、今季のスタート、そしてサンダーランドよりはるかに多くの欧州経験を持っていることには大きな敬意があります」

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今季、欧州での成功を託される監督がレジス・ル・ブリだ。50歳のフランス人指揮官は2024年にサンダーランドに就任し、その1年後にはすでにプレミアリーグ昇格を実現させた。トップリーグ復帰1年目は、クラブにとって大成功だった。サンダーランドは勝ち点54を積み上げ、これは2001年以来プレミアリーグでの最高勝ち点数となった。さらにスタジアム・オブ・ライトはほとんど陥落しない要塞となり、その結果として欧州切符をつかみ取った。ファンにとって最大のハイライトは、ライバルのニューカッスル・ユナイテッドに2度勝利したことだった。現在14位のチームのサポーターから、ル・ブリが非常に高く評価されていることは、スミスも把握している。

「間違いなく、彼は現代におけるサンダーランド最高の監督の一人です。ピーター・リードは四半世紀前、昇格後にプレミアリーグで2度7位に入っています。ただ、現在はチャンピオンシップとプレミアリーグの差がはるかに大きい。したがって、昨季のル・ブリの成果は驚異的でした。おそらく多くの人は、今でもリードをリストの最上位に置くでしょうが、ル・ブリも同じ並びに入る存在です。そして、もし今季も再び良いシーズンを送れば、史上最高の監督と見なされる可能性すらあります」と、スミスもこのフランス人指揮官を非常に高く評価している。

イングランドでの苦い歴史

なおAZは水曜日、クラブ史上初となるイングランドの地での勝利を目指す。過去にはアルクマール勢はアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドに完敗を喫している。2023年にはカンファレンスリーグ準決勝でウェストハム・ユナイテッドに歯が立たず、同クラブは最終的にその欧州大会を制した。同年にはアストン・ビラにも力負けした。2024/25シーズンのヨーロッパリーグではトッテナム・ホットスパーに2敗。昨季は、PSVへ移籍したスフェン・マイナンスのゴールがありながらも、レーロイ・エフテルトのチームは後の優勝クラブであるクリスタル・パレスにカンファレンスリーグで3-1と敗れた。