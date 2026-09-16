AZ、非常に人気の高いブライアン・ブロビーと対戦へ　なお1つの面ではさらなる改善の余地もある

AZは水曜日、敵地でのサンダーランド戦でヨーロッパリーグの戦いをスタートさせる。イングランドの対戦相手は大きく低迷した時期があり、長年にわたって主にNetflixシリーズ『Sunderland 'Til I Die』で知られていた。しかし今、主役となっているのはそのパフォーマンスだ。 Voetbalzone は、このヨーロッパの大一番を前に、Sunderland Echoのクラブ番記者フィリップ・スミスに、イングランド北東部のこの市民クラブについて話を聞いた。

リアン・ロセンダール

人気のオランダ人

サンダーランドのサポーターの間では、オランダ人のロビン・ルーフスとブライアン・ブロビーが非常に人気だと、スミスはスタジアム・オブ・ライトでのヨーロッパリーグ対戦を前にしたインタビューで強調する。「ルーフスは昨季、素晴らしいプレーを見せ、新契約に最近サインしたことをファンも喜んでいた。というのも、その好調ぶりがチャンピオンズリーグのクラブの関心を引くのではないかと懸念されていたからだ。彼は落ち着きと信頼感を醸し出している。まさに、どのサポーターもGKに求めるものだ」

また、2025年にアヤックスから2000万ユーロで獲得されたブロビーについても、サンダーランドの番記者の口から出るのは前向きな言葉ばかりだ。「ブロビーは、ファンの間でまさにカルトヒーローへと成長した。昨季、宿敵ニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦で、アディショナルタイムに決勝ゴールを決めたこともその一因だ。さらにサポーターは、彼が昔ながらのストライカーであることも非常に高く評価している。現代サッカーではめったに見られなくなったタイプだからだ」

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高く評価されているブロビーは、2029年6月30日までサンダーランドと契約を結んでいる。そのサンダーランドは先週土曜日、荒れた一戦で王者アーセナルにホームで0-2と敗れた。ただし、その日付を迎える前に屈強なFWがすでに退団している可能性は十分にある。「可能性はある。非常にビッグなクラブが何チームか、彼の成長を注意深く見守っているからだ」とスミスは語る。「プレミアリーグだけでなく、ワールドカップでもだ。チャンピオンズリーグでレギュラーのストライカーへと進むステップを考えるなら、より多く得点することがおそらくブロビーが自分のプレーにまだ加えるべき要素だろう。もちろん、そのためにはサンダーランドが彼のためにもっと崩した形からチャンスをつくる必要があるが、これはおそらく彼がもう一段階前進できる部分だ」

サンダーランドは昨季、昇格組ながらプレミアリーグで見事7位に入った。その報酬が、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ出場だ。明るい展望ではあるものの、過密日程の上乗せが不利に働く可能性もある。「期待と、ある種の懸念の両方がある。優先事項がプレミアリーグで安定を見つけることなのは明らかだし、ヨーロッパで何を期待できるのかは見極めが難しい。とはいえ、イングランドのクラブは資金面での優位性のおかげで、こうした大会では素晴らしい実績を持っている。多くのサポーターは、リーグで中位に入り、ヨーロッパリーグでも成功した戦いができれば非常に満足すると思う」と地元紙のクラブ番記者は予想している。

サンダーランドでAZ戦への関心は？

ひとまず焦点は、フレンドンローテライ・エールディビジで共同首位に立つAZのスタジアム・オブ・ライト訪問に向けられている。アヤックス、PSV、フェイエノールトがイングランドに乗り込むわけではないとはいえ、この試合への関心はThe Black Catsで確かに高い。「もちろん盛り上がっているよ」とスミスは笑う。「というのも、これはサンダーランドにとって53年ぶりのヨーロッパの試合なんだ。だから特別な夜になる。クラブだけでなく、街にとってもね。特別な雰囲気になるだろうし、みんなこの試合を本当に楽しみにしている。AZについて言えば、たしかに我々の多くはクラブについてそこまで詳しくは知らない。でも、今季のスタートと、サンダーランドよりはるかに豊富な欧州経験を持っていることには大きなリスペクトがある」

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今季、欧州での成功を託される指揮官がレジス・ル・ブリだ。50歳のフランス人指揮官は2024年にサンダーランドに就任し、その1年後には早くもプレミアリーグ昇格を実現させた。トップリーグ復帰初年度は、クラブにとって大成功だった。サンダーランドは勝ち点54を積み上げ、2001年以来プレミアリーグで最高の勝ち点を記録した。さらにスタジアム・オブ・ライトはほとんど攻略不可能な要塞となり、欧州行きの切符をつかんだ。ファンにとって最大のハイライトは、ライバルのニューカッスル・ユナイテッドに対する2勝だった。現在14位のチームのサポーターの間で、ル・ブリの評価が非常に高いことをスミスも認めている。

「間違いなく、彼は現代のサンダーランドにおける最高の監督の一人だ。ピーター・リードは四半世紀前、昇格後にプレミアリーグで2度7位に入った。だが、現在はチャンピオンシップとプレミアリーグの差がはるかに大きい。だからこそ、昨季のル・ブリの仕事ぶりは驚異的だった。おそらく多くの人は、依然としてリードを一番に挙げるだろうが、ル・ブリも同じ並びに入る。そして、もし今季も再び良いシーズンを送れば、史上最高の監督と見なされるかもしれない」と、スミスはフランス人指揮官を非常に高く評価している。

イングランドでの苦い歴史

なお、AZは水曜日、クラブ史上初となるイングランドの地での勝利を目指す。過去にはアルクマール勢はアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドに完敗するなどしている。2023年にはカンファレンスリーグ準決勝で、最終的にその欧州大会を制したウェストハム・ユナイテッドの力に及ばなかった。同年にはアストン・ビラにも屈した。2024/25シーズンのヨーロッパリーグでは、トッテナム・ホットスパーに2度敗戦。昨季は、PSVへ移籍したスベン・マイナンスのゴールがありながらも、レーロイ・エフテルドのチームはカンファレンスリーグで後の優勝クラブであるクリスタル・パレスに3-1で敗れた。