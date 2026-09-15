AZ、非常に人気の高いブライアン・ブロビーと対戦へ　なお改善の余地があるのは1つの面 בלבד

AZは水曜日、敵地でサンダーランドと対戦し、ヨーロッパリーグでの戦いをスタートさせる。イングランドの相手は大きく低迷し、長年にわたって主にNetflixシリーズ『Sunderland 'Til I Die』で知られていた。だが今は、そのパフォーマンスこそが話題の中心となっている。 Voetbalzone はこの欧州での大一番を前に、Sunderland Echoのクラブ番記者フィリップ・スミスに、イングランド北東部の市民クラブについて話を聞いた。

リアン・ローゼンダール

人気のオランダ人

サンダーランドのサポーターの間では、オランダ人のロビン・ルーフスとブライアン・ブロビーが非常に人気だと、スミスはスタジアム・オブ・ライトでのヨーロッパリーグの一戦を前にしたインタビューで強調した。「ルーフスは昨季、素晴らしいプレーを見せ、最近新契約にサインしたことをファンも喜んでいた。好調ぶりによってチャンピオンズリーグのクラブの関心を引くのではないかという不安があったからだ。彼は落ち着きと信頼感を醸し出しており、まさにどのサポーターもGKに求めるものを備えている」

また、2025年に2000万ユーロでアヤックスから加入したブロビーについても、サンダーランド番の口からはひたすら好意的な言葉が並ぶ。「ブロビーは、ファンの間でまさにカルトヒーローになった。昨季、最大のライバルであるニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦で、アディショナルタイムに決勝ゴールを決めたこともその一因だ。さらにサポーターは、彼が昔ながらのストライカーであることを非常に高く評価している。現代サッカーでは、そういうタイプはめったに見られないからね」

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高く評価されているブロビーは、2029年6月30日までサンダーランドと契約を結んでいる。サンダーランドは先週土曜日、波乱含みの一戦で王者アーセナルにホームで0-2で敗れた。ただ、この屈強なアタッカーがその日付より前にすでに去っている可能性も十分にある。「可能性はある。いくつかの非常にビッグなクラブが彼の成長を注意深く見守っているからだ」とスミスは語る。「プレミアリーグだけでなく、ワールドカップでもね。チャンピオンズリーグで常時先発を務めるストライカーへのステップを考えるなら、より多く得点することが、ブロビーがまだ自分のプレーに加える必要のある要素だろう。もちろん、そのためにはサンダーランドが彼のためにもっと崩し切ったチャンスを作らなければならないが、おそらくそこが彼がさらに一歩前進できる部分だ」

サンダーランドは昨季、昇格組ながらプレミアリーグで見事な7位に入った。その報酬が、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ出場だ。明るい見通しではあるものの、さらに過密になる日程はマイナスにもなり得る。「期待と、ある程度の不安の両方がある。優先事項がプレミアリーグでの安定を見つけることにあるのは明らかだし、ヨーロッパで何を期待できるのかを見極めるのは難しい。ただ、イングランドのクラブは資金面での優位性のおかげで、こうした大会で非常に優れた実績を持っている。大半のサポーターは、リーグで中位に入り、ヨーロッパリーグでも充実した戦いができれば大いに満足すると思う」と、地元紙のクラブ番記者は予想している。

サンダーランドでAZ戦への注目度は？

ひとまず焦点は、フレンドロッテライ・エールディビジで共同首位に立つAZのスタジアム・オブ・ライト訪問に向けられている。アヤックス、PSV、フェイエノールトがイングランドへ乗り込んでくるわけではないとはいえ、The Black Catsにとってこの試合への関心は間違いなく高い。「もちろん盛り上がっているよ」とスミスは笑う。「何しろ、サンダーランドにとって53年ぶりの欧州の試合だからね。特別な夜になる。クラブだけでなく街にとってもだ。特別な雰囲気になるだろうし、誰もがこの試合を心待ちにしている。AZについて言えば、確かに我々の大半はクラブについてそれほど多くを知っているわけではない。でも、彼らのシーズン序盤の戦いぶりと、サンダーランドよりはるかに豊富な欧州経験には大きな敬意がある」

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今季、欧州での成功を託される指揮官がレジス・ル・ブリだ。50歳のフランス人は2024年にサンダーランドに就任し、その1年後にはすでにプレミアリーグ昇格を実現させた。トップリーグ復帰1年目は、クラブにとって大成功だった。サンダーランドは勝ち点54を積み上げ、プレミアリーグでは2001年以来最高の勝ち点数を記録。さらにスタジアム・オブ・ライトはほとんど難攻不落の要塞となり、欧州カップ出場権を勝ち取った。ファンにとっての絶対的なハイライトは、ライバルのニューカッスル・ユナイテッド相手の2勝だった。現在14位のチームのサポーターの間で、ル・ブリの評価が非常に高いことは、スミスも認めている。

「間違いなく、彼はサンダーランドの近代における最高の監督のひとりだ。ピーター・リードは四半世紀前、昇格後にプレミアリーグで2度7位に入った。ただ、今はチャンピオンシップとプレミアリーグの差が当時よりはるかに大きい。だからこそ、ル・ブリが昨季成し遂げたことは驚異的だった。おそらく多くの人は今でもリードをリストの最上位に置くだろうが、ル・ブリも同じ並びに入る。そして、もし今季も再び良いシーズンを送れば、史上最高の監督とみなされるかもしれない」と、スミスはこのフランス人指揮官を非常に高く評価している。

イングランドでの苦難の連続

なお、AZは水曜日、クラブ史上初となるイングランドの地での勝利を目指す。過去にはアルクマール勢はアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドに完敗を喫するなどしてきた。2023年にはカンファレンスリーグ準決勝でウェストハム・ユナイテッドに歯が立たず、同クラブはその後この欧州大会を制している。同じ年にはアストン・ビラにも力負けした。2024-25シーズンのヨーロッパリーグでは、トッテナム・ホットスパーに2度敗戦。昨季はレーロイ・エフテルド率いるチームが、後にPSVへ移籍したスフェン・マイナンスのゴールがありながらも、カンファレンスリーグで後の優勝チームであるクリスタル・パレスに3-1で敗れた。