AZ、絶大な人気を誇るブライアン・ブロビーと対戦へ　なお1つの面では改善の余地もある

AZは水曜日、敵地でのサンダーランド戦でヨーロッパリーグの戦いをスタートさせる。イングランドの対戦相手は一時大きく低迷し、長年にわたってNetflixシリーズ『Sunderland 'Til I Die』で主に知られていた。しかし今は、ピッチ上での成果が話題の中心となっている。 Voetbalzone はこの欧州での大一番を前に、Sunderland Echoのクラブ番記者フィリップ・スミスに、イングランド北東部の市民クラブについて話を聞いた。

リアン・ローゼンダール

人気のオランダ人

サンダーランドのサポーターの間では、オランダ人のロビン・ルーフスとブライアン・ブロビーが非常に人気だと、スミスはスタジアム・オブ・ライトで行われるヨーロッパリーグの一戦を前にしたインタビューで強調する。「ルーフスは昨季素晴らしいプレーを見せ、ファンは最近彼が新契約を結んだことを喜んでいた。というのも、その好調ぶりがチャンピオンズリーグのクラブの関心を引くのではないかと懸念されていたからだ。彼は落ち着きと信頼感を醸し出しており、まさにどのサポーターもGKに求めるものを備えている」

また、2025年に2000万ユーロでアヤックスから加入したブロビーについても、サンダーランド番からは称賛の言葉しか出てこない。「ブロビーは、ファンの間でまさにカルトヒーローへと成長した。その理由の一つが、昨季の宿敵ニューカッスル・ユナイテッドとのアウェー戦で、後半アディショナルタイムに決勝ゴールを決めたことだ。加えて、彼が昔ながらのストライカーであることもサポーターに非常に高く評価されている。現代サッカーではもう滅多に見られないタイプだからだ」

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高く評価されているブロビーは、2029年6月30日までサンダーランドと契約を結んでいる。そのサンダーランドは先週土曜日、波乱含みの一戦でホームで王者アーセナルに0-2で敗れた。ただ、それ以前にこの屈強なアタッカーがすでに去っている可能性も十分にある。「可能性はある。いくつかの非常に大きなクラブが彼の成長を注意深く追っているからだ」とスミスは話す。「プレミアリーグだけでなく、ワールドカップでもだ。チャンピオンズリーグで常時先発するストライカーへとステップアップすることを考えれば、より多く得点することが、おそらくブロビーがまだ自分のプレーに加えるべき部分だろう。もちろん、そのためにはサンダーランドが彼のためにもっと崩し切ったチャンスを作る必要があるが、おそらくここが彼がさらに一歩前進できるポイントだ」

サンダーランドは昨季、昇格組ながらプレミアリーグで見事7位に入った。その報酬がヨーロッパリーグのリーグフェーズ出場だ。楽しみな展望ではあるが、過密日程はマイナスにもなり得る。「熱狂もあれば、多少の不安もある。優先事項がプレミアリーグで安定感を見つけることにあるのは明らかだし、ヨーロッパで何が期待できるのかを見極めるのは難しい。ただ、イングランドのクラブは資金面での優位性のおかげで、こうした大会で素晴らしい実績を持っている。大半のサポーターは、リーグで中位に入り、ヨーロッパリーグでも充実した戦いができれば大いに満足すると思う」と地元紙のクラブ番記者は予想する。

サンダーランドでAZ戦は盛り上がっているのか？

当面の焦点は、Vriendenloterij Eredivisieで共同首位に立つAZのスタジアム・オブ・ライト遠征にある。アヤックス、PSV、フェイエノールトではないとはいえ、この一戦はThe Black Catsにとって間違いなく特別なものだ。「もちろん盛り上がっているよ」とスミスは笑う。「なにしろ、サンダーランドにとって53年ぶりの欧州の試合だからね。特別な夜になる。クラブにとってだけでなく、街にとってもだ。特別な雰囲気になるだろうし、誰もがこの試合をとても楽しみにしている。AZについて言えば、確かに我々の大半はこのクラブについてそれほど多くを知らない。でも、今季のスタートと、サンダーランドよりはるかに豊富な欧州経験を持っていることには大きな敬意がある」

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今季の欧州での成功を託されている監督がレジス・ル・ブリだ。50歳のフランス人指揮官は2024年にサンダーランドに加わり、1年後にはすでにプレミアリーグ昇格を実現させた。最高峰の舞台に戻ってきた最初のシーズンは、クラブにとって大成功だった。サンダーランドは勝ち点54を積み上げ、これは2001年以来のプレミアリーグ最多勝ち点だった。さらに、スタジアム・オブ・ライトはほとんど難攻不落の要塞となり、欧州行きの切符も手にした。ファンにとって絶対的なハイライトは、宿敵ニューカッスル・ユナイテッド相手の2勝だった。現在14位のチームを率いるル・ブリは、サポーターから非常に高く評価されていると、スミスも語る。

「間違いなく、彼は現代のサンダーランドにおける最高の監督の一人だ。四半世紀前、ピーター・リードは昇格後にプレミアリーグで2度7位に入った。ただ、今はチャンピオンシップとプレミアリーグの差がはるかに大きい。だからこそ、昨季のル・ブリの成果は驚異的だった。おそらく多くの人は今でもリードをリストの最上位に置くだろうが、ル・ブリも同じ並びに入る存在だ。そして今季も再び良いシーズンを送れば、史上最高の監督と見なされるかもしれない」と、スミスはフランス人指揮官を非常に高く評価している。

イングランドでの苦い歴史

なおAZは水曜日、クラブ史上初となるイングランドの地での勝利を目指す。過去にはアルクマール勢はアーセナルやマンチェスター・ユナイテッドに完敗を喫したこともある。2023年にはカンファレンスリーグ準決勝でウェストハム・ユナイテッドに歯が立たず、同クラブは最終的にその欧州大会を制した。同じ年にはアストン・ビラにも力負けした。2024/25シーズンのヨーロッパリーグでは、トッテナム・ホットスパーに2度敗れている。昨季は、PSVへ移籍したスフェン・マイナンスのゴールがありながらも、レーロイ・エフテルト率いるチームは後の優勝クラブであるクリスタル・パレスにカンファレンスリーグで3-1で敗れた。