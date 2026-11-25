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AZは木曜日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズで不振に陥るスパルタ・プラハと対戦する。先週末にブライアン・プリスケ監督を解任したチェコの強豪は、今どのような状況にあるのか。『Voetbalzone』が、AZの欧州での対戦相手について、ジャーナリストのパベル・スタストニー氏に話を聞いた。

スパルタ・プラハの事情に詳しいスタストニー氏は、ロイヤル・アントワープFCやフェイエノールトなどを率いたプリスケ監督のシーズン途中の退任について語った。プリスケ監督は2022年から2024年までプラハで指揮を執り、2025年にクラブへ復帰していた。「スパルタは国内カップ戦で敗退し、チェコリーグではライバルのスラヴィア・プラハに13ポイント差をつけられている」

プリスケ監督の解任



「ここ数週間、結果は悪くなる一方で、スロヴァン・リベレツとのホームゲームも期待外れの結果に終わった」。スタストニー氏は、プリスケ監督の解任を決定づけた先週日曜日の痛恨の1-3の敗戦に言及する。「スタジアムの雰囲気は非常に険悪だった。サポーターは『プリスケ、出ていけ』と叫び、クラブ首脳陣にも侮辱の言葉を浴びせた。退任は避けられなくなっていた」。デンマーク人指揮官は、スパルタが5試合連続で勝利を逃した翌日に解任された。

Getty Images

今季序盤、スパルタ周辺にはもっと希望に満ちた空気があった。スタストニー氏によると、それが変わったのは、中心選手のアダム・カラベツが9月末に足首を負傷してからだ。「彼の負傷後、チームは本格的に不調に陥った。彼は攻撃の中心で、相手ゴールの近くで創造性を発揮し、予想外の打開策を生み出していた」。カラベツは2カ月の離脱を経て復帰に向かっているが、プラハでのプリスケ監督の将来を守るには間に合わなかった。

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AZの対戦相手のメンバーで、もう一人注目されるのがヨナタン・ブルネスだ。身長1メートル89のノルウェー人FW（26）は、大きな期待を背負って昨夏にepet ARENAへやって来た。「スパルタは彼に500万から600万ユーロを支払った」と、クラブを取材するスタストニー氏は説明する。「ブルネスは現在、チェコリーグの得点王だが、もっと多くを期待されている。ここ数カ月で何度も決定機を逃してきた。一方、スパルタの最大の強みは両サイドにある。ホシマル・アルコセルとジョン・メルカドは速く、ドリブルも巧みだ」

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不穏な状況にあるスパルタにとって、ヨーロッパリーグは気分を切り替える機会となるはずだ。最初の4試合で勝ち点4と、リーグフェーズでの出足は良くなかったが、プレーオフ進出はまだ視野に入っている。「スパルタには確かにヨーロッパリーグの決勝トーナメントに進むという目標があったが、リールストロムSK戦での敗戦が大きな痛手となった。リードしていたにもかかわらず、終盤に守備のミスから失点した。それが決定的な結果を招くかもしれない」と、スタストニー氏は最悪のシナリオを懸念する。

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スパルタはチェコ1部リーグでも安定感を欠く。AZの対戦相手にとって、リーグ優勝は早くも夢物語となりつつある。「スパルタは浮き沈みが激しく、リーグ首位との差は非常に大きい。すでにブライアン・プリスケ監督とテクニカルディレクターのトマーシュ・ロシツキーの両者が交代した。最優先事項は新監督の任命で、その後、冬の移籍期間に選手層の問題に取り組むことだ」

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なお、水曜日の朝には、ルカーシュ・ブラザが当面スパルタの指揮を執ることが明らかになった。今後数週間は、すでに同クラブのユース指導者を務めるミロスラフ・ドロッパが補佐する。ブラザはスパルタ・プラハの提携クラブである3部のロコ・プラハを率いていた。木曜日のヨーロッパリーグでAZから勝ち点3を奪うという、小さな奇跡を起こすことが2人の任務となる。

スパルタとAZが欧州の舞台で初めて対戦したのは昨季のことだ。スタストニー氏は、今年3月のAZの印象的な戦いを振り返る。「両クラブがプラハで戦った第2戦は、誰もがまだ覚えている」。AZはカンファレンスリーグのラウンド16で、プラハでの試合に0-4で勝利した。その1週間前にはAFASスタディオンで2-1の勝利を収めていた。当時AZで際立つ活躍を見せたのはトロイ・パロットとスフェン・マイナンスで、両選手とも現在はアルクマールのクラブに所属していない。

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AZは木曜日の21時にスパルタ・プラハとのアウェー戦を開始する。スパルタの勝ち点は、レーロイ・エヒテルド監督率いるチームより2ポイント少ない。ヨーロッパリーグでの年内最後の試合は、12月10日のシュトゥルム・グラーツとのホームゲームだ。来年1月には、ディナモ・ザグレブとのホームゲーム（1月21日）、ベンフィカとのアウェーゲーム（1月28日）でリーグフェーズを終える。