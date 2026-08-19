AZ、トロイ・パロットを2000万ユーロで売却へ

トロイ・パロットがAZからレアル・ベティスへ移籍することが、水曜午後にファブリツィオ・ロマーノ氏の有名な「here we go」で伝えられた。スペインのクラブは、パロット獲得に向けて2000万ユーロを支払う。

日曜日には、レアル・ベティスがパロットに関心を示していることをムニール・ブアリンが報じていた。それから3日後、交渉はまとまった。

ウェストハム・ユナイテッドは以前、パロット獲得に向けて具体的な動きを見せていたが、AZに断られていた。『Voetbal International』は、北ホラント州のクラブが1750万ユーロのオファーに「ノー」を突きつけたと伝えていた。

その後、ウェストハムは撤退を決断し、レアル・ベティスがそのチャンスを生かした。同クラブは、アントニーも契約を結んでいるクラブで、AZが求める2000万ユーロを支払う意思がある。

パロットは2024年夏、トッテナム・ホットスパーから約400万ユーロで加入。2023-24シーズンにレンタルで所属したエクセルシオールで大きな印象を残していた。

アルクマールでは、ヴァンゲリス・パヴリディスのベンフィカ移籍後、その穴を埋めるという大役を担ったパロットだが、97試合で51ゴール17アシストと十分に結果を残した。

12月には国際舞台でも名を上げた。ポルトガル戦で2得点、ハンガリー戦で3得点を挙げ、アイルランドのワールドカップの夢を文字通り一人でつなぎ止めた。最終的に本大会出場にはあと一歩届かなかった。