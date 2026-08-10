AZ、トロイ・パロットへの最初のオファーを断固として拒否

AZはトロイ・パロットに対するウェストハム・ユナイテッドからの最初のオファーをきっぱりと拒否したと、『Voetbal International』が伝えている。AZは3000万ユーロを求めていると、『Algemeen Dagblad』が先週末に報じていた。

降格したウェストハムは、まだその要求額には十分に届いていない。提示額は約1800万〜2000万ユーロだ。

今後数日でその差が埋まる可能性は高い。とりわけ、パロットがウェストハムにとって最優先の補強ターゲットだからだ。

ただ、ロンドンのクラブだけが獲得を狙っているわけではない。VIによれば、RBライプツィヒも先週、パロットの獲得について問い合わせるために電話をかけてきたという。

一方で、パロット本人はすでにハマーズと合意に達している。あとはクラブ間で移籍金について合意に至るのを待つ段階だ。

パロットは以前からAZ首脳陣に退団希望を明確に伝えているが、それでもなお常にすべてを捧げ続けると強調している。「監督（レーロイ・エフテルト、編集部注）とはとても良い関係を築いているので、最後の時期でも価値を示したいと思っている。最近も腰を据えて話し合い、とても良い会話ができた」と、このFWは最近『De Telegraaf』に語っていた。

「監督は、今季自分のためにやってくれる選手たちを選んだと言っていた」と話し、パロットは現在メックス・メールディンクが先発の座にいるのはごく当然だと受け止めている。「僕はできるだけチームのみんなを助けることが大事だと思っている。このクラブは僕に本当に多くのことをしてくれた。監督にはこう言ったんだ。『ここにいる限り、あなたと仲間たちのために力になる』とね」