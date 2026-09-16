AZは水曜日、新たなヨーロッパリーグのシーズン初戦でサンダーランドに惜敗した。スタジアム・オブ・ライトで行われた一戦は、エンゾ・ル・フェーがPKを決め、イングランドのクラブがオランダ杯王者を1-0で下した。

1973年以来初めて再び欧州の舞台に立ったサンダーランドでは、ロビン・ルーフスが先発GKを務めた。ブライアン・ブロビーはベンチスタートとなった。AZではアユブ・ウフキルと、負傷から復帰したキース・スミットが先発し、そのあおりを受けてカルフィン・ステングスとダーフ・クワクマンが外れた。

AZはイングランドでまずまずの立ち上がりを見せた。むしろ、ル・フェーのボールロストの後には、ロ＝ザンジェロ・ダールが単独でルーフスと向き合う場面もあった。ただ、FWはこの絶好機を生かせず、ルーフスが足でセーブした。

その後、メックス・メールディンクがヘディングで大きく上へ外すと、主導権はサンダーランドに移った。ヤリ・デ・ブッセルは仕事を強いられたが、ル・フェー、ノルディ・ムキエレ、ケビン・ダンソのシュートに対応した。

前半終了が近づくにつれ、一方的な展開になっていった。ル・フェーはポストとサイドネットを直撃し、トライ・ヒュームのシュートはわずかに枠を外れ、ダンソもグラニト・ジャカのシュートにわずかに触れてコースを変え切れなかった。AZが無失点で前半を終えたのは小さな奇跡だった。

AZは後半の入りも良かった。キース・スミットが見事なプレーの後に放ったシュートは、ほんのわずかに枠を外れた。しかし、その後は再び主導権がサンダーランドへ移った。ウィルソン・イシドールのシュートはわずかに外れ、デ・ブッセルはヒュームの得点を阻んだ。

1-0は時間の問題だった。そして後半15分過ぎ、サンダーランドはそのゴールを奪う絶好機を得た。ウェズレイ・パタチがル・フェーにファウルを犯してPKが与えられ、ル・フェー自身がこれを決めた。

AZは同点を目指して攻勢に出て、ダール、バルデマー・ビスコフ、メールディンクを通じてチャンスも作った。一方でサンダーランドも、途中出場のブロビーとニルソン・アングロが追加点の好機を生かせなかった。だが、これ以上ゴールは生まれなかった。