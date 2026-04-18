AZ対NECの壮観なカップ決勝戦？予想スタメンはこちら

日曜日の夜、ユーロジャックポットKNVBカップ決勝がデ・クープで行われます。18:00開始のAZ対NEC戦は「松ぼっくり」トロフィーを懸けた一戦。試合はESPNで生中継され、予想先発は以下のとおりです。

特に注目されるのはゴールキーパーの人選だ。木曜にAZ二軍でカンファレンスリーグ準々決勝に出場したジェロエン・ゾートではなく、昨年のカップ決勝で敗れたローマ・ジェイデン・オウス＝オドゥロに再起の機会が与えられる見込み。

NECではゴンサロ・クレタズがカップ戦専門のGKジャスパー・シレッセンにポジションを譲る見込みだが、ディック・シュロイダー監督は金曜の会見で明言を避けた。

AZではベテランのヨルディ・クラシーが復帰し、キース・スミット、スヴェン・マイナンスと並ぶ中盤の底で先発する見込みだ。

アヤックスからレンタル中のDFアフメトカン・カプランは出場が不透明で、代わってデヴェロン・フォンヴィルが先発する見込み。AZはFWジズ・ホーンカンプが足首の重傷で欠場する。

AZ予想先発：オウス＝オドゥロ、カシウス、ゴース、ペネトラ、デ・ウィット、クラシー、スミット、マイナンス、ジェンセン、パロット、ダール。

NEC予想スタメン：シレッセン、ダサ、サンドラー、フォンヴィル、ウアイッサ、サノ、ネヤスミック、オナル、シェリー、リンセン、ルブレトン。