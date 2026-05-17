エールディビジ - Eredivisie AFAS Stadion

Voetbalzoneでは、この試合のテレビ放送とオンラインライブストリーム情報をまとめています。

AZ対NACの放送：テレビ局とオンラインライブストリーム

AZ対NAC戦は、Ziggo経由のESPNで視聴できます。以下のリンクからログインし、ライブストリーミングでお楽しみください。

[Ziggo経由のESPNでライブ視聴](https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=8275&awinaffid=918243&clickref=FCVZ&platform=dl&ued=https%3A%2F%2Fwww.ziggo.nl%2Fentertainment%2Fsport%2Fvoetbal)

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チームニュース＆メンバー

AZはJ. ホーンカンプが負傷で欠場。ホームチームに欠場者はいない。予想スタメン：R. オウス＝オドゥロ、M. デ・ウィット、E. ダイクストラ、W. ゴース、A. ペネトラ、S. マイナンス、P. クープマイナーズ、I. ジェンセン、R. ダール、J. クラシー、T. パロット。

NACは負傷のL. グライムルと出場停止のM. ナッソーが欠場する。 アウェイチームの予想スタメンは以下の通り：D. ビエリカ；E. マフムトヴィッチ、R. ヒレン、D. オドイ、B. ケンパー；K. ソワ、L. ホルトビー、M. バラード；C. ヴァレリウス、A. アユー、M. スマノ。キックオフ前に追加の変更があれば、この一覧を更新する。

最近の調子

AZは直近5試合で1勝4分けと負けなし。5月10日のフェイエノールト戦は1-1、その前はFCトゥウェンテと2-2、ゴー・アヘッド・イーグルスと0-0で引き分けた。 4月19日のNECとのカップ戦では5-1で快勝し攻撃力を示したが、カンファレンスリーグのシャフタール・ドネツク戦は2-2の引き分けで過密日程の影響が表れた。5試合で10得点6失点。

NACは直近5試合で1勝2分2敗。 直近は5月11日、scヘーレンフェーンに2-0で勝利。その前はFCユトレヒトとアヤックスに0-2、0-2で連敗した。フォルトゥナ・シッタルトと1-1、スパルタとは0-0で引き分け、不安定さが目立つ。 総得点は3、失点は5。

両チームの対戦成績

直近の対戦は2025年8月31日のエールディヴィジで、NACのホームで行われAZが1-0で勝利した。 2025年4月24日のAFASスタジアムでの一戦は1-1の引き分け、2024年12月15日にはAZがNACホームで1-2で勝利した。直近5試合ではAZが3勝1敗1分けと優位。

順位

現在のエールディヴィジではAZが6位、NACが17位。