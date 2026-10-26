AZのメックス・メールディンクは、FCトゥウェンテに0-2で敗れたことに落胆している。チャンスは十分にあったが、AZはそれを生かせなかったと、このストライカーは振り返った。

「そうですね。僕たちが試合を優位に進めていましたが、相手はカウンターからすぐに得点しました」と、メールディンクはESPNで試合を簡潔に振り返った。AZは最後の10分間で2失点し、試合を完全に手放した。

一方で、AZにも得点するチャンスは十分にあった。メールディンクはトゥウェンテ守備陣の背後へ抜け出したが、マテオ・チャベスからのスルーパスは出なかった。メールディンクにとってはもどかしい場面だった。

「そうですね。中央が完全に空いていたのに、彼は気づきませんでした」と、メールディンクはチームメイトへのもどかしさを口にした。「残念です。ああいう場面はものすごく重要ですから。僕たちが攻めに転じたとき、スペースが空いていましたが、それに気づいてもらえませんでした。本当にもったいないです」

メールディンクは自身の走り込む場面を映像で改めて見て、こう続けた。「頭にきました。そうですね、残念です。ああいうパスを出せる場面には気づかないといけないと思います。彼にもそう伝えました」

チャンスを逃したことも響き、AZはFCトゥウェンテに0-2で敗れた。それでもメールディンクは、秋に入ってからの不調という見方を否定した。「いいえ、その話は絶対にしたくありません。望んでいたスタートではないというだけです。不調だとは決して言いません。そうではありませんから。僕たちは前に進みます」

直近のリーグ戦3試合で勝利がないAZは、早急に気持ちを切り替える必要がある。今度の土曜日にはヨハン・クライフ・アレナでアヤックスと対戦し、その後、リーロイ・エヒテルド率いるチームはヨーロッパリーグでユヴェントスをホームに迎える。