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ユヴェントスはAFASスタディオンでAZアルクマールに2-1で勝利し、ヨーロッパリーグでの好調を維持した。終盤に危ない場面もあったが、テウン・コープマイネルスとランダル・コロ・ムアニが序盤に挙げたゴールを、規律ある戦いで守り切った。

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ルチアーノ・スパレッティ率いるユヴェントスは、アルクマールでの前半に決定力の高さを見せつけ、ハーフタイムを待たずに試合をほぼ決定づけた。優れた戦術的ポジショニングを生かしたユヴェントスの攻撃は、コロ・ムアニを中心に展開された。19分にはフランス人FWがお膳立てし、古巣AZとの対戦に臨んだコープマイネルスが先制。37分にはニック・ヴォルテマーデの好プレーから、コロ・ムアニ自身がリードを2点に広げた。

後半は一転して慎重な展開となった。ユヴェントスは消耗を抑えようと守備位置を下げ、相手の圧力を受ける形となった。AZアルクマールはボール保持率56％を記録し、18本のシュートを放ったものの、枠を捉えきれず、ユヴェントスは88分まで危なげなく試合を進めた。終盤にメックス・メールディンクのゴールで緊迫した展開となったが、ユヴェントスは4分間のアディショナルタイムをしのぎ、欧州大会での今季3勝目を手にした。

GK＆守備陣

グリエルモ・ヴィカーリオ：7点

イタリア人GKは80分間、ほとんど脅かされなかったが、集中を切らさず、重要なセーブを2度見せた。正確に放たれたメールディンクの終盤のシュートには対処が難しかったものの、前半は配球でユヴェントスがオランダのチームによる最初のプレスをかわす助けとなった。

ジョン・ルクミ：7点

コロンビア人DFはフィジカル面で圧倒し、最終ラインを統率した。空中戦の大半を制し、最後の15分間にAZがボックス内へクロスを次々と送り込んだ場面でも、ボールをはね返すうえで重要な役割を果たした。

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フェデリコ・ガッティ：6点

ガッティらしい積極的なプレーを見せた一方、守備ラインから前に出て危険を招きかける場面もあった。守備の負担が増すなか、78分にブレーメルとの交代で退いた。

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ロイド・ケリー：6点

守備ラインの左側で安定感をもたらした。ルクミほど積極的ではなかったが、規律あるポジショニングでAZのウイングを外側へ追いやり、中央に切り込んでヴィカーリオを試すことを許さなかった。

ピエール・カルル：7点

ウイングバックとしてプレーし、対応力の高さを示した。後半は主に守備を任され、1対1で優れた対応を見せた一方、攻撃面での貢献は反対サイドの選手に比べて限られた。

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中盤

パペ・サール：7点

広大な範囲をカバーし、中盤の原動力となった。プレーを読んでボールを奪い、素早く攻撃に転じる能力はユヴェントスのカウンター成功の鍵となり、前半に攻撃陣が力を発揮する土台を築いた。

アンドレア・カンビアーゾ：6点

精力的にプレーしたものの、48分にイエローカードを受けた。スパレッティが守備の組織を固めようとした60分に交代で退いた。

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トゥーン・コープマイネルス：8点

この夜の主役。19分には古巣を相手に落ち着いて先制点を決めた。パスの多彩さも際立ち、ユヴェントスが守備位置を下げるまで試合のテンポを支配した。

攻撃陣

ランダル・コロ・ムアニ：9点

文句なしのマン・オブ・ザ・マッチ。ユヴェントスの好プレーのほぼすべてに関わり、先制点をアシストした後、37分には鮮やかなゴールを決めた。ボールを持たない場面での動きは、85分に退くまでAZのセンターバック陣を悩ませ続けた。

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ケリム・アライベゴビッチ：6点

スパレッティから先発を託された10代の逸材は、技術力の片鱗を見せた。ゴールやアシストは記録しなかったが、60分にジェレミー・ボガと交代するまで、その存在がAZの守備ラインを広げる助けとなった。

ニック・ヴォルテマーデ：7点

攻撃のつなぎ役として効果的にプレーし、コロ・ムアニのゴールをアシストした。身長と強さを生かしてボールを収め、プレッシャーを受けたユヴェントスがロングボールを使う際の頼れる受け手となった。

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交代選手＆監督

ジェレミー・ボガ：6点

60分に投入され、カウンターに新たな勢いをもたらした。ドリブルはユヴェントスが相手の圧力をかわす手段となったが、最後のパスは普段ほど鋭くなかった。

フアン・カバル：5点

カンビアーゾに代わって出場したが、試合の激しさへの対応にやや苦しんだ。終盤のAZの攻勢を止めようとした94分にはイエローカードを受けた。

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グレイソン・ブレーメル：6点

78分にガッティと交代で出場したブラジル人DFは、終盤の守備にさらなる強さを加えた。

ジェフ・エカトル：5点

短い出場時間ながら規律あるプレーを見せたが、投入直後の85分にイエローカードを受けた。

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ドウグラス・ルイス：採点なし

出場が遅く、公平な採点には至らなかった。

ルチアーノ・スパレッティ：8点

戦術的な準備は的確だった。AZの高い守備ラインを弱点と見抜き、前半に完璧に突いた。交代策はリードを守るための現実的なものだった。無失点こそ逃したが、勝ち点3が危ぶまれることはほとんどなかった。