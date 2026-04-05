ヨルディ

9月28日、AZはNECに1-2で敗れた。クラシーは退場処分を受けたが、試合後にさらに大きな問題が明らかになった。その4日前のPECズヴォレ戦（2-2）で、彼は足首を負傷しており、その怪我は最終的に予想以上に深刻であることが判明したのだ。

「あと2日間は練習を続け、その後は調子が戻った。NEC戦では10分後に痛みを感じ始めた」とこのMFは語り、その後、原因を特定するために検査が必要だったと明かした。

「右足の骨の一部がずれていて、その後、腱に裂傷があることが判明しました」とクラシーは語り、手術を避けられることを望んでいた。「しかし、避けられませんでした。7週間経っても自然治癒しないことが分かったのです」。このミッドフィルダーは今、後悔している。 「初日に手術を受けておけばよかった。でも、それは今になって言えることだ。」

回復までの道のりはクラシーにとって過酷なものだった。 「仲間たちは外に出られるのに、自分だけ室内にいなければならない」とクラシーは語る。彼は、治療室に他の選手もいたことが救いだったと認めた。「デンソ・カシウスやメックス・メールディンクとは気が合った。ずっとジムにいるのは、かなり気が滅入る。そんな時、互いに支え合えることがあれば、大きな違いになる」

この3人は、テクニカルディレクターのマックス・ホイベルツから、理学療法士のフランク・レンゼンブリンクと共にドバイで8日間のリハビリを行う許可を得た。「アルクマールで毎日同じドアをくぐっていると、壁が迫ってくるような気分になるんだ。」

「その日は7時半にタクシーが家の前に来て、午前中はトレーニングをし、午後は日差しを満喫することができました。」ハーレム出身の彼は、妻と子供たちを連れてドバイへ向かった。「最初のイラン製ドローンが到着した時、私たちはちょうど間に合うように出発したのです。」