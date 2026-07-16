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Sam de GrandImago
Wessel Antes

翻訳者：

AZは、オランダU-21代表のサイドバックをオランダに呼び寄せたいと考えている。

移籍情報
AZアルクマール
ロンメル
オランダU21
S. De Grand

Voetbal International』によると、AZはサム・デ・グランドをエールディヴィジに獲得しようとしている。しかし、ロンメルSKは、オランダU-21代表でもプレーするこの21歳の左サイドバックの移籍について、現時点では協力する意向を示していない。

彼は「ヨング・オランジェ」の選手の中で最も無名に近い存在だ。左利きのデ・グランドはデン・ボスで生まれたが、生後4週間でベルギーに移住した。

ベルギーではOHルーヴェン、RSCアンデルレヒト、KRCゲンクのユースでプレーし、ロメルで頭角を現した。

2025年末、マイケル・ライツィガー監督に「ヨング・オランジェ」に招集され、初めてオランダのサッカーメディアで注目された。

AZが獲得に成功すれば、今後数年の注目度はさらに高まる見込みだ。アルクマール側は海外移籍を希望するメース・デ・ウィットの後継者としてデ・グランドを理想的な候補と評価している。

AZはすでに複数回オファーを提示したが、ロメルは了承していない。デ・グランドは2028年半ばまで契約を残しており、Transfermarktの市場価値は100万ユーロ。

ロメルでは公式戦81試合に出場し、5得点20アシストを記録している。

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