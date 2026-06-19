AZは公式チャンネルで、ゴー・アヘッド・イーグルスからGKヤリ・デ・ブッサー（26）を獲得したと発表した。契約は2031年半ばまで。

「ここに来られてとても嬉しいです」と新クラブのウェブサイトで語った。「彼女と街を少し散策しましたが、環境が良く、以前試合で訪れたスタジアムも素晴らしいです。最初の瞬間から温かさを感じました。AZは着実に成長しながらもルーツを忘れない家族のようなクラブだと感じます。」

「AZは長年、多くの選手が成長し、 higher levelへステップアップするのを支援してきた。その点が魅力的だった。以前からAZに思い入れがあり、今、その一員になれてとても幸せだ」

水曜には移籍専門ジャーナリストのムニール・ブアリン氏が、26歳のカップ戦ヒーローが「数百万」の移籍金でアルクマールへ移ると報じていた。デ・ブッサーは過去2年間、ゴー・アヘッドで65試合に出場した。

AZ内部では、彼の能力に大きな信頼を寄せている。ローマ・ジェイデン・オウスー＝オドゥロと競争できる経験豊富なGKと評価され、ポジション争いはさらに激化する見込みだ。

GAEは2024年、移籍金なしでロメルSKから獲得。すぐに主力として活躍し、ファンに愛された。

その活躍でカップ戦制覇にも貢献し、昨季は公式戦46試合に出場した。