AZの「バカ」が非難を浴びる：「それはもちろん許されないことだ」

マーテン・ウィッフェルスは、AZのフォワード、ロ・ザンジェロ・ダールについて「理解できない」と語った。金曜日のAD Voetbalポッドキャストでの発言だ。

レロイ・エヒトールド監督は、カンファレンスリーグのAZ対シャフタール・ドネツク戦（0-3敗戦）でダールを先発させる予定だった。

しかし22歳のFWは遅刻し、ベンチスタートとなった。この試合ではイブラヒム・サディクが左ウイングで先発した。

ウィッフェルスはAZに強い不満を示し、「メモに『ダール、クソ野郎』と『すべてカップ決勝に懸けろ』と書いた」と語った。

彼はAZがホームのAFASスタジアムでも逆転できないと見る。さらに、ダールが自分の行動を省みるべきだと強調する。

ウィッフェルスによると、ダールが途中出場してからAZの攻撃は威力を増したという。「だからこそ『ダール、この野郎』だ。スヴェン・マイナンスも試合後に同じことを語っていた。こんな大事な日に遅刻とは、あり得ない」。

「それはもちろん許されない。マイナンスも話し合ったと言っていた。ダールはサディクより貢献できる。サイドでの活躍は明らかで、AZは前半それを生かせたはずだ」とウィッフェルスは結論づけた。