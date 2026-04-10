AZの大型補強に激しい批判：「それは金の無駄遣いだ」

フリーク・ヤンセンはAZのフォワード、ウェスリー・パタティのファンではない。これは『Voetbal International』編集長がポッドキャスト『VI ZSM』で明かした。

AZは昨夏、マッカビ・テルアビブからパタティを730万ユーロで獲得。彼が幼少期から応援していたサントスは、いまだ移籍権の40％を保有している。

木曜のシャフタール・ドネツク戦（0-3敗戦）では73分間プレーしたが、ブラジル人選手が多い相手チームが活躍する一方で、彼はまたも存在感を示せなかった。

ヤンセン監督は「あれは金の無駄遣いだ。彼は平凡なウイングだ」と手厳しい評価を下した。

「もちろん初めてなので多少の時間は必要だが、今のところ見せているプレーは物足りない。シャフタール戦は守備的だったから彼にはやりづらかったかもしれないが、ボールを持っても十分ではなかった」とジャーナリストは語る。

ヤンセンは「繊細な左利きのテクニシャンで、足元にボールがあれば創造性を発揮できるはずなのに、それが全く表れてこない。少なくともアルクマールでは」と残念がる。

「通常、AZのスカウト部門はかなり手堅く、見極めは正確だ。パタティに関しては、彼ら自身も『そろそろ実力を発揮してもいい頃だろう』と考えているはずだ」とヤンセンは締めくくった。