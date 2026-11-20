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AZのレーロイ・エヒテルド監督は、当面キース・スミットを起用できない。20歳のMFは回復に遅れが生じ、今年中の復帰は「ほぼ見込めない」。

鼠径部の負傷で1カ月離脱していたスミットは、11月5日のユヴェントスとのヨーロッパリーグの試合で途中出場し、復帰を果たした。その3日後のFCフローニンゲンとのホーム戦にも約30分間出場した。

よほどのことがない限り、フローニンゲン戦がスミットにとって今年最後の出場となる。エヒテルド監督はAZのクラブメディアに「ここ2試合で途中出場したキースを見れば、ピッチに立たせておきたい選手だ」と語った。

「彼が負傷しないよう、私たちもできることはすべてやった。しかし、状態は考えていたほど良くなかったことが分かった」。スミットに加え、ルイス・スハウテンも2026年中はもう起用できない。DFのスハウテンはユヴェントス戦で負傷した。

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「ルイスも今シーズンは非常に良いプレーをしていたので、彼にとっても残念だ」とエヒテルド監督は続けた。「冬季中断前に少しでも出場できればありがたいが、私たちはこの状況を非常に残念に思っている」

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エヒテルド監督は、この2人のほかにウェズリー・パタティとジズ・ホルンカンプも起用できない。一方、日曜日にAZがスパルタ・ロッテルダムの本拠地に乗り込む際には、ウーター・フースとヴァルデマール・ビスコフが再び起用可能となる。

AZは「フースは軽い症状があったためアルクマールに残り、トレーニングを重ねた。日曜日には出場できる」と記した。「ビスコフはデンマーク代表での活動から予定より早く戻り、今日もピッチで良い動きを見せた」

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AZは首位PSVと勝ち点3差の5位につけ、エールディビジで上位争いを続けている。エヒテルド監督率いるチームは、FCフローニンゲンに 4-3で劇的な勝利を収め 、良い感触を持って代表戦期間に入った。

「このところ良い試合を何度かしていたが、結果は私たちの望むものではなかった」とエヒテルド監督は振り返る。チームはフローニンゲン戦前の試合でFCトゥウェンテとアヤックスに敗れていた。

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「ホームで1-3とリードされながら、4-3にひっくり返したのは見事だ。あの試合では大きな粘り強さと闘志を示した」とエヒテルド監督は語った。対戦相手のスパルタは現在12位につけている。