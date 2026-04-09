AZのレロイ・エヒテルド監督は、シャフタール・ドネツク戦で別のレギュラーを先発させる予定だった。「だが、彼は遅刻した」

レロイ・エヒトールド監督は、AZ対シャフタール・ドネツクのカンファレンスリーグ戦で、本来ならロ・ザンジェロ・ダールを先発させる予定だった。しかし、このFWは遅刻したためベンチスタートとなった。

試合前、Ziggo Sportでは好調ダールが出場しないことが話題に。左ウイングにはイブラヒム・サディクが先発した。

エーテルト監督は「シーズン開始時に100％の力を尽くすなど数つのルールを定めた」と説明した。

「すぐに理解できないのは当たり前だ。私が説明し、徐々に良くなっている。練習の強度も熱意も闘志も高まっている。2つ目のルールは時間厳守だ。遅刻すれば容赦しない」

この発言でエヒテルドは、ダールが規律違反で先発から外れたことを認めた。 記者サム・ファン・ロイエンは、水曜の練習でエヒテルドが選手たちに話していたと指摘し、それがダールの遅刻と関連があるのか尋ねた。

「いいえ、それは別の選手に関する話でした」とエヒトールド。「この段階でまだ同じ問題が起こるのは厄介です。昨日指摘したのに今日また起きたので、一貫して対応しなければなりません」。

シャフタール・ドネツク対AZの試合は木曜21:00キックオフ。ウクライナ情勢により、ポーランド・クラクフで開催される。

AZの先発メンバー：ゾート、マイクマ、ゴース、ペネトラ、ファン・ドゥイル、デ・ウィット、マイナンス、スミット、パタティ、パロット、サディク。