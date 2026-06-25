AZのチャベスはメキシコの祝賀会で素晴らしい時間を過ごし、チェコは帰国した。

木曜日、メキシコはワールドカップグループリーグ第3戦でチェコに3-0と快勝した。共催国としてすでに突破を決めていたメキシコは、メキシコシティのホームファン前でAZのマテオ・チャベスが先制点を挙げるなど、完勝で大会を続けた。 メキシコは別のグループの3位チームと対戦する。チェコは敗退が決まった。

チェコは序盤、デニス・ヴィシンスキーがペナルティエリアで好機を迎えたが、シュートはポストわずか外。メキシコもカウンターを仕掛けたが決めきれなかった。

前半のハイライトはほぼこの2場面だった。メキシコはすでに決勝トーナメント進出を決めており、無理は避けた。一方チェコはボールを保持しても攻撃のアイデアに欠け、決定機を作れなかった。

チェコは次ラウンド進出のために勝利が必須だったが、後半開始直後に先制を狙ったのはメキシコだった。決定機は生まれず、チェコにはまだ希望が残った。

しかし60分、ルイス・ロモが3人を引きつけ、AZチャベスが右足でネットを揺らし0-1。

直後、チェコは痛烈な追加点を許した。元アヤックスのホルヘ・サンチェスが突破し、倒れたところへトマス・ホレスがボールを当ててしまった。キニョネスがこぼれ球を押し込み0-2。

後半30分には控えGKギジェルモ・オチョアが投入され、40歳で6大会連続出場を達成。今大会限りでの引退を表明しているオチョアには大きな拍手が送られた。

さらにオチョアはスルーパスで3点目を演出。コヴァールが一度は止めたが、アルバロ・フィダルゴのこぼれ球を押し込まれ、スコアは3－0となった。