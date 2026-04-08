AZのサポーターが、シャフタール・ドネツクとのカンファレンスリーグ準々決勝を相次いで欠席

AZは木曜日、カンファレンスリーグ準々決勝第1戦でシャフタール・ドネツクと対戦する。ウクライナ情勢のため試合はポーランド・クラクフで開催され、アルクマールから訪れるサポーターはわずか190人を見込む。

この少ない数字は注目に値する。前ラウンドのスパルタ・プラハ戦ではビジター席が満員だっただけに、準々決勝という大一番で席が埋まらないのは異例だ。

試合会場のクラクフ・シネリゼ・アリーナは1650人収容で、190人ではアウェー席の約11.5％しか埋まらない。DFミース・デ・ウィットは「ファンが来てくれるだけで嬉しい」と『Voetbal International』の取材に語った。

「190人のファンでも十分。来てくれるだけで力になる」とデ・ウィット。レロイ・エヒテルド監督も「スパルタ・プラハ戦は素晴らしかった」と振り返った。

「前回はアウェー席が満員だった。今回はなぜ少ないのか分からない。ファンが毎回スタジアムに来るのは経済的にも大変だ。それでも来てくれることが大きな支えになる」とエヒテルド監督は語った。

AZは主力数名を欠く。ヨルディ・クラシーは調整のためオランダに残り、デンソ・カシウスはコンディション不足、イサク・ジェンセンは出場停止。代わりにAZユースのベンデグーズ・コヴァチがメンバーに入った。