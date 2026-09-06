AZは日曜日、scヘーレンフェーン戦で見事な2-3の勝利を収め、素晴らしいシーズンのスタートにふさわしい続き方を見せた。主将ジョルディ・クラシーは前半の戦いぶりに厳しい目を向けつつも、左サイドにはロー＝ザンジェロ・ダールという大きな武器があると見ている。

「前半はテンポがあまりにも遅すぎたと思う」と、クラシーはESPNで切り出した。ダールが中へ切れ込んでファーへ決めた見事な先制点の後、AZは攻撃面でほとんど形を作れなかった。その結果、ハーフタイムの時点で2-1のビハインドを負っていた。

「ボールを持っている時も持っていない時も、裏への動きがほとんどなかった。すごく静的で、守る側にとって簡単だった。すべてがあと少し足りなかった。こういう試合では、そうなると非常に苦しくなるのは分かっている」

後半はかなり良くなった。「完璧ではなかったけれど、テンポや信念という面では、自分たちがチームになれることを示せた……。途中から入った選手たちも非常に高いクオリティーを持っている。素晴らしい一日だったけれど、前半が良くなかったのは明らかだ」

途中出場のアユーブ・ウフキルとバルデマール・ビスコフは、この勝利で決定的な役割を果たした。後者は同点弾の場面でメックス・メールディンクに見事なアシストを送り、ウフキルは終盤に2-3を押し込んだ。

印象的だったのは、AZが右サイドよりも左サイドの方がはるかに危険な形を作れていたことだ。「最終的には両サイドで脅威になれるようにしなければならない」とクラシーは続けた。「もちろん、ローが1対1でオランダ最高だということは分かっている。私はそう思っている」

「彼が1対1を仕掛けるタイミング、ドリブルを始めるタイミング……。1対1で彼を守れるサイドバックはごくわずかだと思う。彼はタイミングや、相手が逆を取られている瞬間を見極めることに非常に優れている」

「僕たちは日々の練習で彼とやっているけれど、正直1対1では対峙したくない。でも一方で、右サイドからも危険な形を作れるようにならなければいけない。今日はそこが足りなかったが、あちらにもウェズレイ、途中から入ったカルフィン（ステングス、編集部注）といったクオリティーがある……。最終的には、予測不能なチームになることが自分たちには求められている」と、ハールレム出身の35歳MFは締めくくった。



