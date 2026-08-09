AZに1750万ユーロのオファーが届く

トロイ・パロットを巡る争奪戦が本格化しているようだ。『デイリー・メール』によれば、ウェストハム・ユナイテッドはAZに約1750万ユーロのオファーを提示したという。

これにより、AZアルクマールを売却へと誘いたい考えだが、その可能性は低そうだ。というのも、『アルヘメーン・ダフブラット』は以前、テクニカルディレクターのニールス・ファン・ダイネンがクラブ史上最高額での移籍を目指していると報じており、3000万ユーロが必要になるという。

ウェストハムがその条件にどこまで応じる用意があるのかは分かっていない。『デイリー・メール』は、イングランドの降格クラブである同クラブが、必要であればオファーを2000万ユーロ超まで引き上げられると見ている。『トランスファーマルクト』によれば、パロットの現在の市場価値は2500万ユーロだ。

これは、パロットがイングランドのクラブにとって「ホームグロウン」ステータスを有していることと大きく関係している。そのため、21歳になる前に同じ国のクラブで少なくとも3年間育成された選手を、登録メンバーに最低8人含めなければならないウェストハムのようなクラブにとって、このアイルランド人FWは魅力的な存在となっている。

イングランドからの報道によれば、パロット獲得レースにおけるウェストハムの本格的なライバルは1クラブだけで、それがFCポルトだ。ただし、フランチェスコ・ファリオーリ監督率いる同クラブは、まだ正式なオファーを出していない。

パロットはすでにAZのクラブ首脳陣に退団希望を明確に伝えているが、それでも常に全力を尽くし続けると強調している。「監督（レーロイ・エフテルド、編集部注）と僕はとても良い関係にあるので、最後の期間でも価値を示したいと思っている。最近、僕たちは腰を据えて話し合い、とても良い会話ができた」と、FWは最近『デ・テレフラーフ』に語っていた。

「監督は、今季自分のためにやってくれる選手たちを選んだと言っていた」と話したパロットは、現在メックス・メールディンクが先発の座にいるのはごく自然なことだと受け止めている。「僕はできる限りみんなを助けることが大事だと思っている。このクラブは僕に本当に多くのことをしてくれた。僕は監督にこう言ったんだ。『ここにいる限り、あなたと仲間たちのために尽くす』と」