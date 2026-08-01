ペール・コープマイネルスは、クラブ・ブルージュへの移籍を諦めなければならない可能性が高いようだ。ジャーナリストのムニール・ブアリンによると、ベルギーの強豪クラブはAZの姿勢に不満を抱いており、代替案に目を向ける可能性が高いという。

デ・テレグラーフは土曜日、AZがコープマイネルスに対して最大1700万ユーロを要求していると報じた。クラブ・ブルージュにとっては高すぎる金額であり、その結果、両クラブ間の交渉は行き詰まっている。

26歳のMFは5月初旬、VfBシュトゥットガルトとボローニャへの移籍が取り沙汰され、そして最近ではクラブ・ブルージュとも結び付けられていた。しかし、デ・テレグラーフによれば、このベルギーの強豪は現在、ウェストハム・ユナイテッドに所属する22歳のMFフレディ・ポッツへと方針転換しているという。

ブアリンは、AZとの契約延長が突如としてはるかに現実味を帯びてきたと見ている。コープマイネルスは現在、アルクマールで2028年半ばまでの契約を結んでいる。

コープマイネルスは金曜日、PSVとのヨハン・クライフ・スハールを前にした記者会見で、ブルージュからの関心について語った。『実際に話し合いはありましたが、主にクラブ間の問題です。金額については話しません』と、フットバル・インターナショナルなどが同選手のコメントを伝えている。

『AZに対して悪感情はありません。相互のリスペクトがあるからです。その点についてもきちんと向き合いたいと思っています』と、このMFは語っており、ひとまずアルクマールのクラブでプレーを続ける見通しとなっている。

コープマイネルスはAZの下部組織で育ち、2021年にトップチームデビューを果たした。その間にエクセルシオールとアルメレ・シティFCへレンタル移籍も経験し、ここしばらくは中盤の主力として定着している。