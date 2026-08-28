金曜日13時からヨーロッパリーグのリーグフェーズ組み合わせ抽選会が行われる。AZやNECはその場で、今後数カ月にわたって欧州で対戦する8クラブが判明する。この記事では、Voetbalzoneが両クラブの抽選で当たり得る相手と、抽選会の放送情報をまとめる。

ここでは、ヨーロッパリーグのリーグフェーズに参加する全チーム、ポット分けの一覧、AZとNECの対戦可能クラブ、そしてヨーロッパリーグの日程をまとめている。抽選会は13時からテレビとインターネットでライブ視聴できる。

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抽選はどのように行われるのか？

2024年から、抽選は従来のボールを使った方式ではなく、対戦相手を決定するコンピューターによって実施されている。AZとNECはいずれも8チームと対戦し、各ポットから2チームずつが割り当てられる。ポット分けはUEFAクラブ係数に基づいている。全クラブはアウェー4試合、ホーム4試合を戦う。

最終的に1位から8位のチームはラウンド16に直接進出する。9位から24位のチームはプレーオフを戦う。25位から36位のチームは敗退となり、カンファレンスリーグに回ることもない。

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ポット分けはどうなっている？

ポット1：バイヤー・レバークーゼン、ベンフィカ、ユベントス、ミラン、オリンピック・リヨン、AZ、オリンピアコス・ピレウス、レアル・ソシエダ、オリンピック・マルセイユ

ポット2：フェレンツヴァーロシュ、ビクトリア・プルゼニ、ユニオン・サン＝ジロワーズ、ディナモ・ザグレブ、レッドブル・ザルツブルク、セルティック、スパルタ・プラハ、スタッド・レンヌ、RSCアンデルレヒト

ポット3：シュトゥルム・グラーツ、レフ・ポズナン、クリスタル・パレス、ボーンマス、サンダーランド、NKツェリェ、ヤギエロニア・ビャウィストク、オモニア・ニコシア、セルタ・デ・ビーゴ

ポット4：TSGホッフェンハイム、ベシクタシュ、ウニアン・トレエンセ、ハポエル・ベエル・シェバ、NEC、OFIイラクリオン、リレストロムSK、レフスキ・ソフィア、アララト・アルメニア

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AZとNECの対戦可能クラブは？

AZとNECは各ポットから2チームずつと対戦するため、自分たちと同じポットのクラブとも対戦する可能性がある。同じ国のクラブ同士は、リーグフェーズではまだ対戦しない。そのためAZとNECが当たることも、ひとまずない。アウェー4試合とホーム4試合が行われる。

ヨーロッパリーグの抽選は何時から？

抽選会は8月28日金曜日にモナコで行われ、13時に始まる。

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ヨーロッパリーグの抽選会はどのチャンネルでライブ視聴できる？

オランダではZiggo Sportが欧州のクラブ大会全試合の放映権を保有しており、そのためヨーロッパリーグの抽選会も生中継できる。放送は同局のメインチャンネル、Ziggo Sport 1で12時30分に始まる。

加入者でない人は、UEFA公式サイトでUEFAが提供するライブ配信を通じて無料で抽選会を視聴できる。

AZとNECはいつヨーロッパリーグを戦う？

2026-27シーズンのヨーロッパリーグ・リーグフェーズの日程は以下の通り。

第1節：2026年9月16日〜17日

第2節：2026年10月15日

第3節：2026年10月22日

第4節：2026年11月5日

第5節：2026年11月26日

第6節：2026年12月10日

第7節：2027年1月21日

第8節：2027年1月28日