AZでのアルネ・スロットの解任が、数年後にフェイエノールト内部で大きな疑念を招いた。

退任するデニス・テ・クロース監督の後任候補として、フェイエノールトではロベルト・エーンホーンの名前が頻繁に挙がっている。しかしロッテルダム出身でフェイエノールトファンでもある彼の就任には、監査役会全員が賛成しているわけではないと、Rijnmondのフェイエノールト・ウォッチャー、デニス・ファン・エールセルが『Studio Voetbal』で明かした。

「フェイエノールトで役員ポストが空席になると、必ずロバート・エーンホーンの名前が挙がる」とファン・エールセルは語る。「確かにポストは空いているが、彼はフェイエノールトの複雑な組織構造に常に疑問を投げかけてきた。発言権を持つ人が多く、方針決定が難しいのだ」。

「数年前と状況は変わっておらず、それが障害だ。彼も発言権や権限を重視するが、フェイエノールトには強力な監査役会があり、双方の相性が懸念される」

ファン・エールセル氏は、監督就任を巡り監査役会内で「意見の一致が見られない」と指摘する。「フェイエノールトがAZからアルネ・スロット監督を引き抜いた件が、おそらく一部の監査役の懸念の根底にあるのだろう。 当時エーンホーンはAZのディレクターだったため、一部は「フェイエノールトがスロットを強引に引き抜いた」と見た。

その後フェイエノールトはAZのホーム戦を戦ったが、直接の衝突はなくても緊張感は明らかだった。両者は過去の懸案を解決するため、対話が必要な関係にある。

アルゲメン・ダグブラッド紙のミコス・グカ記者は土曜日、監査役会メンバーのアレクサンダー・ファン・デル・レリー氏とロブ・トロンプ氏がエーンホーンの加入に賛成と報じた。一方、エールコ・ブロック氏と会長トーン・ファン・ボデゴム氏は「疑問があるか、単に熱心ではない」という。 2人の懸念理由は明かされていない。日曜、グカはエーンホーンがフェイエノールトとの話し合いに前向きと伝えた。

さらに、ザントフォールト・サーキットのオランダGPディレクター、ロバート・ファン・オーバーダイクもロッテルダム・ズード地区の有力候補として名前が挙がっている。ファン・エールセルは「彼はフェイエノールトの選択肢の一つになり得る」と語る。クラブはヘッドハンティング会社を通じて候補者を募っている。

ファン・オーバーダイク氏はNPOの取材に「まだフェイエノールトと話し合っていない」と述べ、噂への言及は避けた。それでも「デ・クープ（フェイエノールトのホームスタジアム）に関わることは光栄」と語った。ファン・エーセル氏は「話し合いがなくても、彼が将来ディレクターになる可能性は残っている」と指摘した。