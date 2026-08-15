AZは最高のシーズンスタートにふさわしい続き方を見せた。ヨハン・クライフ・スハールでPSVに4-0、エールディヴィジでADOデン・ハーグに2-0で勝利したのに続き、土曜日にはいまだ勝ち点ゼロのFCユトレヒトも1-4で圧倒した。AZではペール・コープマイネルス、ウェズレイ・パタティ、メックス・メールディンク、アユブ・ウフキルが得点。2試合で勝ち点6を積み上げ、暫定でエールディヴィジ首位に立っている。

7月に亡くなったユトレヒトのレジェンドでクラブ歴代最多得点者のレオ・ファン・フェーン氏（80）を悼む1分間の黙とうの後、両チームはスタディオン・ハルヘンワールトでキックオフを迎えた。ホームのファンは、開幕節のFCフローニンゲン戦で喫した1-2の敗戦からの巻き返しを期待し、立ち上がりから自軍の選手たちがAZの守備陣に高い位置からプレッシャーをかける様子を見守った。

アンソニー・コレイア監督のアグレッシブな戦術により、ユトレヒトは早い段階でチャンスを作ったが、アンヘル・アラルコンとヨアン・カトリーヌはいずれも仕留め切れなかった。前半が進むにつれてAZは試合にうまく入り込み、ウェズレイとコープマイネルスを通じて鋭さも見せた。ただ、こちらも先制点を奪うには至らなかった。

前半終盤は明らかにAZの時間だった。そして前半アディショナルタイム、その優勢をついに先制点へと結びつける。コープマイネルスのCKはニアポストへ曲がり、そこでダニ・デ・ウィットが触り損ねたことで、つい最近契約を延長したこのAZの選手によるダイレクトの試みがGKヴァシリス・バルカスの意表を完全に突く形となった。0-1。

ユトレヒトは後半のピッチに眠ったままのような入り方をし、後半はフェルディナント・ポールのイエローカード、そして0-2で始まった。まずデイブ・クワクマンが強烈なシュートをポストに叩き込むと、攻撃はなおも続き、ケース・スミットがボールをウェズレイへ送る。ブラジル人アタッカーは右からペナルティーエリア内へ切れ込み、見事なカーブシュートをファーへ決めた。0-2。

ユトレヒトは打ちひしがれ、一方のAZは自信に満ちあふれ、すぐさま次のゴールを狙いにいった。そして0-2からわずか2分後、その一撃が生まれる。ロ＝ザンヘロ・ダールが左サイドでオーバーラップしたマテオ・チャベスへ預けると、その丁寧なクロスをファーでメールディンクが押し込んだ。

1時間を過ぎたところで、ユトレヒトは何もないところから1点を返す。アルテム・ステパノフがエライジャ・ダイクストラとの空中戦を圧倒的な強さで制し、バウンドシュートを頭で決めて1-3。これは、ゴー・アヘッド・イーグルスから加入したGKヤリ・デ・ブッセルにとって、AZでの初失点となった。

その失点があっても、ユトレヒトで試合が再び本当に緊迫することはなかった。しかも終了5分前には1-4となる。チャベスがウフキルを走らせると、守備対応が非常に甘かったネヴィル・オギディ・ヌワンクウォをあっさりかわし、そのシュートはファーに決まった。ロッテルダム出身のこの選手にとっては、自身のAZ初ゴールとなる見事な瞬間だった。