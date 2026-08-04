AZがトム・ファン・ベルヘンの獲得に向け、再びFCフローニンゲンにアプローチするようだ。Voetbal Internationalが伝えている。アルクマールのクラブは今夏、すでにこのFWの引き抜きを目指して本格的な動きを見せていたが、その際は実現しなかった。

報道によれば、その最初のオファーはすでに約500万ユーロに達していたものの、フローニンゲンはそれでは不十分と判断したようだ。AZが今回ファン・ベルヘンにいくらを用意しているかは不明だが、VIによれば、クラブはフローニンゲンの「要求額により近づく」用意があるとみられている。

ファン・ベルヘン本人はAZへの移籍に前向きな姿勢を示している。FWは昨季のエールディビジで9ゴールを記録し、自身のキャリアにおいて新たなステップへ進む時期だと考えている。オランダの世代別代表経験を持つこの選手は、判断を両クラブに委ねている。

AZがファン・ベルヘンへの関心を強めていることは、トロイ・パロットが退団に向かっていることを示しているようだ。アイルランド人FWには複数の海外クラブが関心を寄せており、現時点ではウェストハム・ユナイテッドが最有力候補となっている。ただし、その降格クラブは3000万ユーロを支払わなければならない。

その一方でAZは、来季メックス・メーディンクが第一FWになるとすでに明言している。その後ろには、レーロイ・エフテルト監督がジズ・ホルンカンプ、ベンデグーズ・コヴァーチ、セム・ファン・ダインも擁している。ファン・ベルヘンは彼らとポジション争いを繰り広げることになる。

フローニンゲンにとって、ファン・ベルヘンの退団は大きな痛手となるだろう。昨季、献身的な働きを見せたFWは、北部の誇りで年間最優秀選手にも選ばれていた。