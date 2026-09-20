AZは日曜日、今季エールディビジ6勝目を挙げた。テルスターとの感情のこもった一戦は、Mexx Meerdinkのゴールによってアルクマール勢が1-0で勝利。PSVがFCトゥウェンテ戦で勝ち点を落とした恩恵も受け、首位でインターナショナルマッチウィークに入ることになった。この試合は何より、母バルティナの死去にもかかわらずプレーを決断したロナルド・クーマン・ジュニアに焦点が当たっていた。

AZでは、指揮官レーロイ・エフテルトがサンダーランドとのヨーロッパリーグの試合から2か所を変更。Kees SmitとJordy Clasieに代わって、Calvin Stengsと先発デビューのValdemar Byskovが起用された。

一方のテルスターでは、Jelani SeedorfがNökkvi Thórissonより優先され、クーマン・ジュニアが“普段通り”ゴールマウスに立った。試合最大のハイライトは13分に訪れ、会場にいた全員から素晴らしい支援のメッセージが送られた。

20分弱が経過したところで、この試合最初の本当にスムーズな攻撃がそのままゴールにつながった。ペナルティーエリア手前でByskovがボールを受け、スルーパスでMeerdinkを抜け出させる。FWはAbdelnour Soualhiaに引っ張られながらもシュートコースを見つけて振り抜き、1-0とした。

テルスターは前半、攻撃面で非常に無力で、Rui Mendesのミドルシュート1本があった程度。その場面ではGKヤリ・デ・ブッセルが落ち着いて対応した。AZもByskovを通じて応戦したが、前に出てきたクーマン・ジュニアに阻まれた。

後半10分、AZはリードを広げたかに見えた。途中出場のSmitが、Meerdinkの至近距離からのシュートをクーマン・ジュニアが最初に防いだこぼれ球を押し込んだからだ。しかし、そのMeerdinkにハンドがあったとして、得点は取り消された。

その場面も、AZが主導権を握り、得たチャンスを2-0に結びつけられなかった後半の数少ない見どころの一つだった。テルスターも後半に入ってから攻撃でほとんど何もできず、AFASスタディオンでの一戦は1-0のまま終了した。