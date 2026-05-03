AZがロスタイムにFCトゥエンテを破り、NECとアヤックスが喜ぶ。

FCトゥウェンテは日曜日のAZ戦で、ロスタイムに勝ち越し弾を許し2－2の引き分け。1－2でリードし順位表で浮上する絶好機だったが、95分、GKオウス＝オドゥロのパスを受けたコープマイナーズに同点弾を許した。 この結果、トゥエンテは55ポイントで5位のまま。NECが56ポイントで3位を維持した。

AZはカップ戦優勝でヨーロッパリーグのグループステージ進出を決めているが、3、4位を争うトゥエンテには1ポイントでも貴重だ。ジョン・ファン・デン・ブロム監督率いるチームは、土曜日にNEC（テルスターと1－1）とアヤックス（PSVと2－2）が勝ち点を落としたことで、キックオフ前から勢いに乗っていた。

AZは序盤から攻勢を強め、15分過ぎに先制。ロ・ザンジェロ・ダールがオーバーラップしたミース・デ・ウィットにパスし、そのクロスをスタヴ・レムキンが中途半端にクリアした。 ボールはクラシーの足元へ完璧に落ち、インサイドボレーでネットを揺らし1-0とした。

勢いづいたAZは直後に追加点を狙う。ダールとデ・ウィットの連係からパロットが決定機を迎えたが、ロッツがゴールライン上で阻んだ。

しかし直後、トゥエンテは中央を突破し、サム・ラマーズのクロスがオウスー＝オドゥロの足に当たってオウンゴール。1－1の同点に追いついた。

トゥエンテは後半立ち上がりにオウスー＝オドゥロの好守でピンチをしのぐと、直後にルード・ナイスタッドのロングボールからクリスティアン・ヒリンソンが左に展開し、ラマーズが押し込んで1-2とした。

直後ペースを落としたが失点は許さず、終了間際に再び押し返した。 このチャンスはラマーズがボールをコントロールしきれず不発に終わった。すると95分、AZが反撃。攻撃に参加したオウス＝オドゥロのパスをクープマイナーズが決め、2－2の同点とした。