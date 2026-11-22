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AZは日曜日、スパルタ・ロッテルダムに比較的危なげなく勝利した。レーロイ・エヒテルト監督率いるチームはイサーク・ババディのゴールで先制を許したものの、2分以内に同点とし、後半に突き放して1-5で勝利。AZはフェイエノールトを抜いて4位に浮上し、スパルタは14位となった。

スパルタにとって、序盤は順調だった。ハーフタイムには 厳しく批判されたババディ が、開始15分にヘット・カステールで先制点を挙げた。PSVから期限付き移籍中のババディは内側へ切り込み、止められそうなシュートをヤリ・デ・ブッセルの下を抜いて決めた。スコアは1-0となった。

しかし、意外なスコアはあっという間に同点に戻った。左サイドでロ・ザンジェロ・ダールがお膳立てし、マテオ・チャベスがファーサイドに決めた。

前半はその後、両チームともチャンスが少なく、低調な内容に終わった。後半に入るとAZが攻勢を強め、早々に1-2とする。ステングスは元スパルタのアユブ・ウフキルから走り込む先へパスを受け、得意ではない右足で流し込んだ。

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AZにとって重圧から解放されるゴールとなり、その直後に再び得点する。チャベスが中盤で空いていたダーヴェ・クワクマンを見つけ、クワクマンが遠めの位置から鋭いシュートでネットを揺らした。

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スパルタもアンドレイ・コスティッチを通じて一時反撃。途中出場のコスティッチのシュートはデ・ブッセルに当たってクロスバーの上部をたたいた。一方、逆サイドではダールがゴールを決めたものの、メックス・メールディンクのファウルにより取り消された。

取り消されたゴールから10分余り後、ダールはついに得点を喜ぶことができた。ウインガーのダールがチャベスのパスを受けて決め、チャベスは自身のゴールに加えて2アシストを記録した。

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終了まで15分を切った頃、スパルタにはさらなる痛手が。主将ブルーノ・マルティンス・インディがやや不用意なファウルで2枚目のイエローカードを受け、退場となった。

数的不利となったスパルタは終盤にさらに1点を失う。ワシム・ブジアンのクロスをファーポストで毎熊晟矢が巧みに蹴り込み、スコアは1-5となった。