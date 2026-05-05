AZがコープマイナーズを失う危機：2クラブが注目

AZは今シーズン終了後、MFピール・コープマイナーズを放出する可能性がある。移籍専門記者ムニール・ブアリン氏によると、VfBシュトゥットガルトとボローニャが強く関心を持っている。イタリアからはウーター・ゴースにも注目が集まる。

26日（月）に26歳となったコープマイナーズはAZユース出身だが、兄テウン（28）と異なりトップチーム定着には時間を要した。そのため、エクセルシオールやアルメレ・シティへのレンタル移籍は自然な流れだった。

アルメレでのレンタル後、AZでは守備的MFとして不可欠な存在になり、KNVBカップ制覇に貢献した。

「AZでは複数の動きがあるでしょう」とブアリンは語る。「キース・スミットとトロイ・パロットは退団が確実視され、パロットにはプレミアリーグのクラブが興味を示しています。」

「しかし、ウーター・ゴースのことも忘れてはいけない。彼にも特にイタリアから多くの問い合わせがある。イタリアのサッカーは彼に合っていると思う。また、MFクープマイナーズも非常に活躍している。」

「多くのクラブが彼に興味を示しており、特にボローニャとVfBシュトゥットガルトが熱心だ。近い将来、具体的な動きがあるだろう」と語る。クープマイナーズは2028年半ばまでAZと契約している。

近年、オランダ人MFはセリエAで高い評価を受けている。ジェルディ・スハウトン（ボローニャ）、マルテン・デ・ルーン（アタランタ）、ティヤニ・ラインダース（ACミラン）、テウン・コープマイナーズ（アタランタ／ユヴェントス）らが好例だ。