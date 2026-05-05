AZがコープマイナーズを失う危機：2クラブが強く関心

AZは今シーズン終了後、MFピール・コープマイナーズを放出する可能性がある。移籍専門記者ムニール・ブアリン氏によると、VfBシュトゥットガルトとボローニャが強く関心を持っている。イタリアからはウーター・ゴースにも注目が集まる。

26歳の誕生日を迎えたばかりのコープマイナーズはAZユース出身だが、兄テウン（28）とは異なりトップチーム定着までに時間を要した。そのためエクセルシオールとアルメレ・シティへのレンタル移籍は自然な流れだった。

アルメレでのレンタル後、AZでの立場は一変。守備的MFとして不可欠な存在となり、KNVBカップ制覇に貢献した。

「AZでは複数の動きがあるだろう」とブアリンは語る。「キース・スミットとトロイ・パロットの退団はほぼ確実で、パロットには多くのプレミアリーグクラブが興味を示している。」

「しかし、ウーター・ゴースも忘れてはいけない。彼にもイタリアから多くの問い合わせがある。イタリアのスタイルに合うと思う。また、MFクープマイナーズも非常に活躍している。」

「多くのクラブが彼に興味を示しており、特にボローニャとVfBシュトゥットガルトが熱心だ。近い将来、具体的なアクションを起こすだろう」と語る。クープマイナーズは2028年半ばまでAZと契約している。

近年、オランダ人MFはセリエAで高い評価を受けている。ジェルディ・スハウトン（ボローニャ）、マルテン・デ・ルーン（アタランタ）、ティヤニ・ラインダース（ACミラン）、テウン・コープマイナーズ（アタランタ／ユヴェントス）らが好例だ。