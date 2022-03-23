サッカー日本代表とオーストラリア代表の最新FIFAランキングは何位？W杯アジア最終予選

GOAL（ゴール）
(C)Getty Images

【オーストラリア対日本 最新情報】サッカー・カタール・ワールドカップ(W杯)アジア最終予選第9節で対戦するオーストラリア代表と日本代表の最新FIFAランクを紹介。

カタールW杯アジア最終予選第9節、オーストラリア対日本が2022年3月24日(木)に開催される。

▶【地上波なし】DAZN for docomoならオーストラリア戦を0円で視聴可能！

本記事では、最終予選突破に向けた大一番に臨む両者の最新FIFAランキングを紹介する。

日本とオーストラリアのFIFAランキングは？

FIFA（国際サッカー連盟）が2022年2月10日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の23位、オーストラリアはアジア4番手の37位となっている。

両者は2021年10月12日の第4節で対戦し、日本が2-1で勝利している。

■アジア勢のFIFAランク（2/10発表）

順位ポイント前回ポイント
21 イラン1572.89 1557.58
23 日本 1549.82 1531.53
29 韓国1522.85 1507.24
37 オーストラリア 1486.86 1484.88
52 カタール 1437.91 1437.91
53 サウジアラビア 1433.95 1434.71
69 UAE1353.1 1350.39
74 イラク 1325.44 1333.03
75 中国1313.81 1337.33
79 オマーン 1301 1306.01
85 ウズベキスタン 1277.02 1274.58
89 バーレーン 1263.61 1252.19
90 ヨルダン 1259.84 1255.69
91 シリア 1251.22 1268.54
95 レバノン 1228.97 1233
96 キルギス1228.69 1228.69
98 ベトナム 1218.55 1212.54

サッカー日本代表｜関連情報

トップに戻る