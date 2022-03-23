サッカー日本代表とオーストラリア代表の最新FIFAランキングは何位？W杯アジア最終予選
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(C)Getty Images
カタールW杯アジア最終予選第9節、オーストラリア対日本が2022年3月24日(木)に開催される。
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本記事では、最終予選突破に向けた大一番に臨む両者の最新FIFAランキングを紹介する。
日本とオーストラリアのFIFAランキングは？
FIFA（国際サッカー連盟）が2022年2月10日に発表した最新のFIFAランキングでは、日本はイランに次ぐアジア勢2番手の23位、オーストラリアはアジア4番手の37位となっている。
両者は2021年10月12日の第4節で対戦し、日本が2-1で勝利している。
■アジア勢のFIFAランク（2/10発表）
|順位
|国
|ポイント
|前回ポイント
|21
|イラン
|1572.89
|1557.58
|23
|日本
|1549.82
|1531.53
|29
|韓国
|1522.85
|1507.24
|37
|オーストラリア
|1486.86
|1484.88
|52
|カタール
|1437.91
|1437.91
|53
|サウジアラビア
|1433.95
|1434.71
|69
|UAE
|1353.1
|1350.39
|74
|イラク
|1325.44
|1333.03
|75
|中国
|1313.81
|1337.33
|79
|オマーン
|1301
|1306.01
|85
|ウズベキスタン
|1277.02
|1274.58
|89
|バーレーン
|1263.61
|1252.19
|90
|ヨルダン
|1259.84
|1255.69
|91
|シリア
|1251.22
|1268.54
|95
|レバノン
|1228.97
|1233
|96
|キルギス
|1228.69
|1228.69
|98
|ベトナム
|1218.55
|1212.54
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