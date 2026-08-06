【2026年8月】野杁正明の次戦はいつ？試合日程・対戦相手・中継予定

野杁正明の次戦は、『ONE SAMURAI 2』で行われる。

本記事では、野杁正明の次戦の日程、対戦相手、試合会場、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

野杁正明の次戦はいつ？試合日程を紹介

野杁正明の次戦は、2026年8月8日(土)に開催される格闘技イベント『ONE SAMURAI 2』で予定されている。会場は東京都のEBARA WAVE アリーナおおた(旧 大田区総合体育館)だ。

大会は17:30開始予定となっており、U-NEXTでのライブ配信は14:45からスタートする予定。野杁の試合順や入場時間は大会進行によって前後する可能性があるため、当日は早めに配信や公式情報を確認しておきたい。

野杁にとっては、ONEの舞台で再び存在感を示したい重要な一戦となる。試合日程・会場・配信開始時間は以下の通り。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 2 開催日 2026年8月8日(土) 開始時間 17:30予定 配信開始時間 14:45予定 会場 EBARA WAVE アリーナおおた(東京都)

野杁正明選手の次戦の対戦相手は？

野杁正明の次戦の対戦相手は、中国のリウ・メンヤン(Liu Mengyang)だ。リウは“Spirit Dragon”の愛称を持つファイターで、今回の一戦は野杁にとってリベンジマッチとなる。

両者は2024年12月の『ONE Friday Fights 92』で対戦しており、この時はリウ・メンヤンが判定勝利を収めた。野杁にとっては、前回敗れた相手を相手に雪辱を果たせるかが大きな注目ポイントとなる。

また、この試合はONEフェザー級キックボクシングトーナメントの一戦として行われる。野杁はトーナメントを勝ち上がり、現ONEフェザー級キックボクシング世界王者スーパーボンへの挑戦権獲得を目指す。

野杁正明選手の次戦の中継予定は？

野杁正明が出場する『ONE SAMURAI 2』は、2026年8月8日(土)に『U-NEXT』で独占ライブ配信される予定だ。配信は14:45から開始予定で、大会本編は17:30開始予定となっている。

現時点で、地上波やBSでのテレビ放送予定は確認されていない。そのため、野杁正明vsリウ・メンヤンを視聴する場合は、U-NEXTでのネット配信が基本となる。

また、見逃し配信も予定されており、ライブ配信終了後の準備が整い次第、2026年9月26日(水)23:59まで視聴できる。月額プラン利用中であれば追加のチケット購入は不要で、U-NEXTの無料トライアル期間中でも視聴可能だ。

項目 内容 大会名 ONE SAMURAI 2 対戦カード 野杁正明 vs リウ・メンヤン 配信サービス U-NEXT 配信形態 独占ライブ配信 配信開始時間 2026年8月8日(土)14:45～ 大会開始時間 2026年8月8日(土)17:30～ 地上波・BS 放送予定なし 見逃し配信 ライブ配信終了後、準備完了次第～2026年9月26日(水)23:59まで 視聴料 月額プランで視聴可能

チケット購入不要

野杁正明選手の次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 2」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。

なお、「ONE SAMURAI 2」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年8月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。