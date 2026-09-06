オーバメヤンがラ・リーガで大暴れ…開幕4試合で4ゴール！エンバペと並ぶ得点数を“半分以下のシュート数”で達成

ラ・リーガ1部昇格組のデポルティボに加入したFWピエール＝エメリク・オーバメヤンが、爆発的な活躍を見せている。5日のラ・リーガ第4節、敵地セラミカでのビジャレアル戦では、開幕4試合で4点目となるゴールに加えて2アシストも記録する暴れっぷりで、チームを3-2の逆転勝利に導いた。

今夏にマルセイユからデポルティボに加わったオーバメヤン。6月18日で37歳となったワールドクラスのストライカーは、開幕から3試合で3ゴールを決めるなど相変わらずの決定力の誇示していたが、今回のビジャレアル戦で見せたパフォーマンスをまさに驚異的だった。

オーバメヤンは0-1ビハインドで迎えた43分、ペナルティーエリア内左から右足アウトサイドで相手DFの股を抜くパスを出して、MFルイスミ・クルスのゴールをお膳立て。さらに1-2だった79分には、再び右足アウトサイドを使ってスルーパスを出し、FWザカリア・エダシュリのゴールも導いている。

極め付けは88分だ。オーバメヤンは中盤で相手のパスミスを拾い、敵陣を独走。そのままペナルティーエリア内右に侵入すると、GKルイス・ジュニオールの位置と距離を確認しながら右足を振り抜き、枠内左にボールを突き刺している。ガボンFWはいつも通り、宙返りのパフォーマンスを披露している。オーバメヤンの活躍で見事逆転勝利を果たしたデポルティボは、今季成績2勝2分けとして暫定4位に浮上した。

今季ラ・リーガ4試合4得点のオーバメヤンは、得点ランクでラージョFWセルヒオ・カメジョ、バルセロナFWハフィーニャの5得点に次ぎ、レアル・マドリーFWキリアン・エンバペと並んで2位に位置。驚くのは、そのシュート数の少なさだ。エンバペは31本のシュートを打って4得点だが、オーバメヤンは13本と半分以下のシュートしか必要としなかった。彼のここまでの得点パターンは、DFラインの巧みな抜け出しからGKとの1対1を制する……というものだが、ベテランらしく圧倒的なシュート精度を誇っている。

GKレオ・ロマン、DFホセ・ヒメネス、MFマルク・カサド、FWアダマ・トラオレらを獲得し、“スーペル・デポル”の再来と呼ばれる今季のデポルティボ。その中で再注目選手となっているオーバメヤンは、どこまでゴール数を伸ばし、チームをどこまでの高みに導けるのだろうか。