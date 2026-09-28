木下グループジャパンオープンテニス2026の地上波テレビ中継はある？

男子テニスの国際大会、木下グループジャパンオープンテニス2026は、9月28日から10月6日にかけて東京・有明で開催される。

本記事では、木下グループジャパンオープンテニス2026の地上波テレビ中継の有無と放送・配信予定、試合日程を紹介する。

木下グループジャパンオープンテニスの試合日程・会場

木下グループジャパンオープンテニス2026は、9月28日(月)から10月6日(火)にかけて、有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コートで開催される。

大会名 木下グループジャパンオープンテニスチャンピオンシップス2026

（通称：木下グループジャパンオープン2026） 開催期間 本戦：2026年9月30日（水）～ 10月6日（火）

予選：2026年9月28日（月）～ 29日（火） 会場 有明コロシアムおよび有明テニスの森公園コート

（東京都江東区有明） 賞金総額 2,342,275米ドル

（3.5億円） サーフェス ハード 大会ランク ATP500 実施種目・出場数 男子シングルス32名（予選16名）

男子ダブルス16組（予選4組）

木下グループジャパンオープンテニスの地上波テレビ中継はある？

木下グループジャパンオープンテニス2026は、地上波テレビでの中継は予定されておらず、大会の模様は『WOWOW』で連日生中継・ライブ配信される。なお、予選は『WOWOWオンデマンド』で無料ライブ配信。本戦1回戦の9月30日（水）・10月1日（木）はWOWOWで無料放送され、『WOWOWオンデマンド』でも無料ライブ配信される予定だ。

また、同大会は『Lemino』でも配信され、予選と本戦の全日程をライブ配信する。予選を含め10月1日までは無料配信。10月2日からはプレミアム限定配信となる。

放送・配信サービス 放送・配信 WOWOW 本戦生中継(9/30・10/1は無料放送) WOWOWオンデマンド 予選&本戦ライブ配信(9/28～10/1は無料配信) Lemino 予選&本戦ライブ配信(9/28～10/1は無料配信)

Leminoの視聴方法

木下グループジャパンオープンテニスはLeminoで配信される。本戦3日目となる10月2日以降を視聴するためにはLeminoプレミアムの登録が必要だが、31日間の無料体験視聴ができる。

プレミアム会員は気に入った作品をダウンロードしてオフライン視聴したり、スポーツ中継や音楽ライブなどのアーカイブや特典映像も視聴できるなど様々な特典が用意されているので、まずは気軽に体験利用してみよう。

【手順1】 Leminoプレミアム登録ページ へアクセス

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Leminoプレミアムを利用するためにはdアカウントの登録が必須となる。dアカウントでログイン。

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WOWOWの視聴方法

WOWOW

WOWOWの加入手続きは「配信経由(WOWOWオンデマンド)」と「放送経由(テレビ)」の2種類がある。どちらも月額2,530円(税込)で視聴可能だ。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

WOWOW公式サイトにアクセス WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択 登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

BS環境がない人やスマホ・PCで全米オープン2026の視聴を希望する人は配信経由を選択できる。まずWEBアカウントを新規登録し、契約を紐づけることで利用開始となる。

スマホやタブレット、PC、Fire TV StickやChromecastなどのデバイスで視聴可能。録画はできないが、一部コンテンツはダウンロードしてオフライン再生できる。端末登録は最大5台まで可能だが、同時視聴は原則1台に制限されている。

放送経由(テレビ)

BSデジタルチューナー搭載のテレビやレコーダーがあれば、テレビから直接申し込むことができる。B-CASカード番号を入力して手続きを済ませれば、15〜30分ほどで視聴可能になる。

支払いはクレジットカードか口座振替が利用でき、放送経由であれば全米オープン2026の番組を録画することもできる。

既存契約者の利用方法

すでにWOWOWを契約しているユーザーは、追加料金なしでWOWOWオンデマンドを利用できる。WEBアカウントを作成し、契約情報を紐づければすぐに利用可能だ。