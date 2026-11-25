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アトレティコがバイキングに2-0勝利。

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25日のチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第5節、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノでのバイキング戦を2-0で制した。

CLリーグフェーズ第4節までの成績は1勝1分け2敗で、プレーオフ出場圏ギリギリの23位に位置。ベスト16進出のために勝利以外の選択肢がないアトレティコが、今節メトロポリターノに迎えたのはノルウェーの雄バイキングだ。こちらの成績も1勝1分け2敗と同じだが、アトレティコが敗れているバイエルンに3-3で引き分けるなど、油断はできない相手だ。

レアル・マドリーの呼び名（スペイン語でビキンゴ）と同じ名前を持つチームを相手に、シメオネ監督はGKオブラク、DFジョレンテ、ル・ノルマン、ハンツコ、グリマルド、MFイ・ガンイン、コケ、カルドーソ、バエナ、FWフリアン・アルバレス、スルロットを先発させている。

前半、アトレティコはボールを保持してバイキング陣地でゲームを進め、19分に先制点を獲得する。ハンツコのスルーパスからグリマルドがペナルティーエリア内左に侵入。マイナスの折り返しにスルロットが左足で合わせて、ネットを揺らした。スルロットはこれが今季初ゴールとなった。

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アトレティコはさらに24分に加点。ペナルティーエリア手前の左角からのフリーキック、フリアンがニアサイドを狙って強烈なシュートを放つと、ボールはGKルボミールがかき出す前にゴールラインを割り、得点が認められている。フリアンはこれが今季3得点目（ラ・リーガ1得点、CL2得点）

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2-0としたアトレティコはその後、バイキングの反撃を前に少し圧されたものの、失点を許さず試合を折り返した。

シメオネ監督はその後、過密日程を考慮して次々と選手交代を行う。ハーフタイムにバエナをバリオスに代え、また57分にはイ・ガンイン、フリアンをジュリアーノ、ジョナサン・デイヴィッドに代えた。ゴールを決めたフリアンだが、交代がアナウンスされるとシメオネ監督の喝采のジェスチャーもむなしく、大量のブーイングの指笛が鳴り響くことに。選手本人が「今夏したことは間違いだった」と謝罪した、バルセロナ移籍願望の表明はまだ許されていない。

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後半もペースを握るアトレティコは60分、ペナルティーエリア内でカルドーソがクリステンセンに倒されたとしてPKを獲得したが、VAR介入の結果、直前のオフサイドがあったため取り消しに。また65分には、カルドーソがミドルレンジからシュートを放つも、これはルボミールの好セーブに阻まれている。

シメオネ監督は69分にコケをヒュルマンド、71分にスルロットをメンドーサに代える。ついに初得点を記録したスルロットは、フリアンとは好対照にあたたかな拍手を受けながらピッチを下がっている。

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アトレティコはその後、ボールを保持することでバイキングの攻撃の勢いを削り、2点リードのまま試合終了のホイッスルを迎えた。