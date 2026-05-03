ラ・リーガで主力を使わないアトレティコ…シメオネ「私たちはリーグ戦を操作している？違うね」。クボについては「彼のような選手が必要だ」

2日のラ・リーガ第34節、アトレティコ・マドリーは敵地メスタージャでのバレンシア戦に2-0で勝利した。試合後会見に出席したディエゴ・シメオネ監督は、Bチームの選手たちのプレーおよび、同チームを率いるフェルナンド・トーレス監督の指導を称えている。

チャンピオンズリーグ（CL）準決勝アーセナル戦に注力するアトレティコは、このバレンシア戦でほとんどの主力選手たちを休ませ、Bチームの6選手（先発4人、途中出場2人）含めてサブメンバー中心でプレー。後半途中から出場した20歳FWイケル・ルケ、18歳FWミゲル・クボのゴールで勝利をつかんでいる。

シメオネ監督は試合後、今日出場した選手たちについて次のように語っている。

「モリーナ、ムッソ、ロビン（・ル・ノルマン）……彼らはチームに必要な特徴を持つ選手たちだ。ナウエル（・モリーナ）について、彼の最高のプレーはピッチの真ん中から前線にかけてのトランジションにある。より攻撃的に振る舞えるほど、私たちに大きなものをもたらすことができ、後方に押し込まれれば少し難しくなる」

「今日は考えたような試合になった。モリーナが突破に、ボニャール、モルシージョ、守備でも奮闘してくれたラジャン……そしてクボのクオリティーは現実ものだ。私たちはクボのような選手を戦力に数えなければいけないし、そのことを明確にできたと思う。彼らBチームの選手たちは私たちではなく、トーレスの仕事の賜物だよ。アトレティコ・マドリーが手にした褒賞なんだ」

すでにCL出場を確実にしているラ・リーガで、Bチームの選手たちの起用含めて、大胆な形でメンバーを落としてCLに注力するアトレティコ。それが「大会を操作していることにならないか？」と問われたシメオネ監督は、「まったく違うね」とだけ返答して席を立ち上がっている。

なおシメオネ監督が「戦力に数えなければならない」と話したクボは、昨季までアトレティコのU-18チームでプレーし、今季U-19チームをとばしてBチームに加入したセンターフォワードだ。フェルナンド・トーレス監督の“お気に入り”の選手として知られている。なおトップデビューを果たしたこのバレンシア戦で、スペインの現地実況は「私たち全員が想像しているクボとはまた違うクボです」と、Cuboというスペルを持つ同選手のことを紹介していた。