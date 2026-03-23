ダービーで逆転負けのアトレティコ…シメオネ「審判によって負けたとは思わない。私たちはもっとできたはずだ」

22日のラ・リーガ第29節、アトレティコ・マドリーは敵地サンティアゴ・ベルナベウでのレアル・マドリー戦を2-3で落とした。前日会見に出席したディエゴ・シメオネ監督は、レフェリングが敗因であることを否定している。

33分にルックマンのゴールで先制したアトレティコだったが、52分にヴィニシウス（PK）、55分にバルベルデのゴールを許して逆転される。66分にはモリーナがミドルシュートを決めて同点に追いついたものの、72分に再びヴィニシウスにシュートを決められて勝ち越された。

敗れたアトレティコ側からは、この試合のレフェリングについて不満の声も漏れてくる。8分にはマルコス・ジョレンテがペナルティーエリア内でカルバハルに倒されながらもPKの笛が吹かれず、50分にハンツコがブラヒムを倒してPKとなった場面については厳しい判定との意見が出ている。

だが試合後会見に出席したシメオネ監督は、そうした判定が勝敗に影響を与えていないことを強調した。

「そのテーマ（レフェリング）で勝てなかったとは思わない。私たちはチャンスを創出しながらも決めきれず、前に進むことができなかった。だからこそ、もう少し良い結果に値する試合に勝てなかったんだ」

「ジョニー・カルドーソは公平なレフェリングではなかったと言っていた？ そのテーマについて首を突っ込みたくはない。試合に影響があったとは思わないからだ。私たちはもっとできたはずだ。1-0とした後にゲームをコントロールする、ミスを犯さないなどね」

「疑惑の場面を見たか？ どちらの場面も私から遠い場所で起こったことだ。テレビでも確認はしていない」

シメオネ監督は、あくまで自分たちのプレーが敗因であることを強調する。

「もっとゲームをコントロールすべきだったし、チャンスもつくるべきだった。私たちはそういったことができなかったんだ。これ以上、何かを言う必要もないさ」