コパ優勝を逃したアトレティコ、シメオネは深く落胆…終始うつむきながら「ファンに伝える言葉はない。選手にも何も言っていない」「必要なのは勝利だった」

18日のコパ・デル・レイ（スペイン国王杯）決勝アトレティコ・マドリー対レアル・ソシエダは2-2で120分間を終え、PK戦4-3でソシエダが2021年以来通算4回目の優勝を果たした。敗れたアトレティコ・マドリーのディエゴ・シネオネ監督は、試合後インタビューで失望を隠すことができなかった。





2回にわたりソシエダにリードを許しながらも追いついたアトレティコだが、同点のまま延長戦を終え、PK戦の末に敗れ去った。2013年以来となる通算11回目の優勝を逃している。





シメオネ監督は試合後、スペインでこの試合を放送した『La1』のフラッシュインタビューに応じたが、明らかに落胆していた。無表情で、常に視線を地面にやりながら、次のように試合を振り返っている。





「まず最初に、素晴らしい試合と仕事を実現した対戦相手を祝福したい。（試合開始から14秒後に許した）1失点目にはうまく対処できたはずだが、いずれにしろ良いリアクションを見せられた。その後にもう一度失点したが、それもうまく解決している。後半は良いプレーを見せられ、90分間で勝利することができると思った。彼らは重要なタイミングで決定的なプレーを見せ、私たちもアディショナルタイムに2回チャンスを迎えた。いずれにしても、私にはラ・レアルを祝福することしかできない。彼らは仕事ぶりは見事だった」





シメオネ監督は後半途中、チームの中でも際立った存在感を見せていたルックマンを下げたが、この采配が賛否を呼んでいる。





「スルロットがいれば中央に重さを加えられるし、フリアンがルックマンの役割を務められると思った。それとバエナの投入も……。私たちには多くの選手たちがいて、交代をしなければいけないという理解があった」





「私たちは（チャンピオンズリーグ準々決勝の）バルセロナ戦で努力を振り絞った後であり、そのツケを払うのは普通のことだ。チームは良いリアクションを見せたが、競い合えないところもあった」





ファンにメッセージがあるかと問われると、こう返した。





「メッセージを口にするのは難しい。彼らが必要としていたのはチームが勝つことだ」





「これから何ができるか？ 日々働くだけだ」





「選手たちには何か言ったか？ 何も言っていない」





最後に、インタビュアーから「ありがとうございました」と言われたシメオネ監督は、「いいえ」とだけ返して、うつむいたままその場を後にしている。