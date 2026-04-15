CLベスト4入りのアトレティコ、指揮官シメオネ「バルサと戦い続けて分かった。彼らに対抗する唯一の方法は攻めることだ」

14日のチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノでのバルセロナ戦を1-2で落とした。しかし2戦合計では3-2と上回り、2016-17シーズン以来となる準決勝進出を果たしている。ディエゴ・シメオネ監督は試合後、キャリア4回目のCL準決勝進出に大きな喜びを表した。

1stレグに2-0で先勝していたアトレティコだが、4分にヤマル、24分にフェランのゴールを許して一時同点に追いつかれる。だが31分にルックマンがゴールを決めて再びリードを得ると、79分にエリック・ガルシアがDOGSOによって一発退場となり数的有利に。1点リードを守り切る形で準決勝進出を決めた。

シメオネ監督にとっては、アトレティコ指揮官として4回目のCL準決勝進出だ。試合後、スペイン『モビスタール・プルス』とのインタビューに応じたアルゼンチン人指揮官は、次のような感想を述べている。

「これで4回目だ。チャンピオンズの準決勝でプレーするなんて、なんて素晴らしいんだ！ あらゆる期待と自信を携えて試合に臨みたい。心構えはできているよ。長年にわたって求めていたものを見つけたいと思っている」

またバルセロナに対抗する術は、しっかりと攻撃を仕掛けることだと語っている。

「バルサと対戦してきて理解したのは、彼らに立ち向かう方法は一つしかないということ。それは攻撃することだ。今回、ポゼッションは彼らの方が上だったが、前回は同じくらいだった。彼ら相手には攻撃を仕掛けなければ負ける。バルサが素晴らしいのは、彼らが攻撃を仕掛けるからなんだよ」

「自分たちに攻撃を仕掛けるチャンスがあることは分かっていた。コパではこのスタジアムでの前半を素晴らしいものとして、その後アウェーで苦しんだ。チャンピオンズの1stレグでは重要な局面をチャンスを生かし切っている。今日、フリアン・アルバレス、グリーズマンは素晴らしい走りを見せ、ジョレンテ、ナウエル、コケの仕事ぶりも素晴らしく、マテオ（・ルジェーリ）も見事だった。ベンチメンバーの試合への入り方も凄まじかったね。私たちに大きな力を与えてくれたよ」