2026-27シーズンのUFFAチャンピオンズリーグは、リーグフェーズ第2節が日本時間10月14日(水)に開催。アトレティコ・マドリードとマンチェスター・ユナイテッドが対戦する。
本記事では、アトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッドのキックオフ時間、放送/配信予定、視聴方法を紹介している。
アトレティコvsマンチェスター・ユナイテッドの試合日程・キックオフ時間
UEFAチャンピオンズリーグ リーグフェーズ第2節のアトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッドは、アトレティコのホーム「リアド・エア・メトロポリターノ」で開催される。
- 大会：UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ第2節
- 日程：2026年10月14日(水)4:00キックオフ／日本時間
- カード：アトレティコ・マドリード vs マンチェスター・ユナイテッド
- 会場：リアド・エア・メトロポリターノ
アトレティコvsマンチェスター・ユナイテッドのテレビ放送・ネット配信予定
UEFAチャンピオンズリーグ、アトレティコ・マドリードvsマンチェスター・ユナイテッドの試合は、『WOWOW』と『Leminoプレミアム』が中継・ライブ配信を実施。
チャンネル
視聴リンク
WOWOW CL・EL 2026-27シーズンパス
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WOWOWオンデマンド 月額加入
ライブ配信
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生中継
Leminoプレミアム
ライブ配信
チャンピオンズリーグのおすすめ視聴方法
2026-27シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。
『WOWOW』の「CL・EL2026-27 シーズンパス」は、簡単4ステップで登録を済ませることができる。
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サービス
配信内容
CL・EL 2026-27シーズンパス
・CLリーグフェーズ～決勝 全試合
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「CL・EL2026-27 シーズンパス」で視聴できるコンテンツは？
「CL・EL2026-27 シーズンパス」では、CL・ELの2026-27シーズン全378試合をはじめ、UEFAカンファレンスリーグ、UEFA女子チャンピオンズリーグ、UEFAユースリーグの注目試合が視聴可能。さらに、8月のUEFAスーパーカップ2026や、2000-01シーズンから2025-26シーズンまで過去26年分のCL決勝などを楽しむことができる。
また、「CL・EL2026-27 シーズンパス」では『WOWOWオンデマンド』のみ利用可能で、BS放送の視聴および録画は不可。一方で同時に2つの端末から対象番組を視聴できるほか、アーカイブ配信もダウンロードして視聴することが可能だ。
「CL・EL2026-27 シーズンパス」の対象コンテンツは以下の通り。
- UEFAチャンピオンズリーグ2026-27 プレーオフ～決勝の全試合
- UEFAヨーロッパリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の全試合
- UEFAカンファレンスリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFA女子チャンピオンズリーグ2026-27 リーグフェーズ～決勝の注目試合
- UEFAスーパーカップ2026
- MATCH HIGHLIGHT
- UEFAチャンピオンズリーグ決勝(2000-01シーズンから2025-26シーズンまで、26試合の決勝を配信)
- 2026-27シーズン開幕前特別企画
- ほか多数
アトレティコvsマンチェスター・ユナイテッド チーム情報
アトレティコ・マドリー vs マンチェスター・ユナイテッド 予想スタメン
両チームの対戦成績
順位表
|#
|P
|勝
|分
|負
|F
|A
|+/-
|勝点
|直近成績
|1
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|+5
|3
勝
|2
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|+5
|3
勝
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|+4
|3
勝
|4
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|+4
|3
勝
|5
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|+3
|3
勝
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
勝
|6
|1
|1
|0
|0
|3
|1
|+2
|3
勝
|8
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
勝
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|9
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|12
|1
|1
|0
|0
|3
|2
|+1
|3
勝
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
勝
|13
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
勝
|15
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
勝
|16
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
勝
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
分
|17
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
分
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
分
|19
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
分
|21
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|22
|1
|0
|0
|1
|2
|3
|-1
|0
負
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
負
|25
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|0
負
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
負
|27
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
負
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
負
|29
|1
|0
|0
|1
|1
|3
|-2
|0
負
|31
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
負
|32
|1
|0
|0
|1
|1
|4
|-3
|0
負
|33
|1
|0
|0
|1
|1
|5
|-4
|0
負
|34
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
|0
負
|35
|1
|0
|0
|1
|1
|6
|-5
|0
負
|36
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|0
負