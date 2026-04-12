大胆ローテーションでセビージャに敗戦…アトレティコ監督シメオネ「CLバルサ戦を意識して負けた？ノーだ。私はプランを遂行するだけ」

11日のラ・リーガ第31節、アトレティコ・マドリーは敵地サンチェス・ピスフアンでのセビージャ戦に1-2で敗れた。ディエゴ・シメオネ監督は試合後、大胆なローテーションによる敗戦も「自分のプラン」に動揺はないことを強調した。

14日にチャンピオンズリーグ準々決勝2ndレグ、本拠地メトロポリターノでのバルセロナ戦（1stレグには2-0先勝）を控えるアトレティコ。シメオネ監督はその試合を見据えて、このセビージャ戦ではBチームの選手をスタメンで4人、さらに途中出場から3人起用する大胆なローテーションを敢行した。結果、同チームは10分にPKからアコールの先制点を許し、35分にボニャールのゴールで一時同点に追いつくものの、前半AT2分にグデリに勝ち越し弾を決められて敗れ去った。

レアル・マドリー戦、バルセロナ戦に続いてラ・リーガで敗戦を喫した同チームは、勝ち点を57から伸ばせず、現在チャンピオンズリーグ圏内の4位に位置。なお首位バルセロナとは勝ち点22差、チャンピオンズリーグ圏外5位ベティスとは勝ち点12差となっている。

シメオネ監督は試合後、バルセロナ戦を意識し過ぎたがゆえに敗戦したのかを問われて、次のように語った。

「ノーだ。アトレティコが負けたのはセビージャの方が決定的なプレーを見せたからだ」

「私たちにはプランがある。とはいえ、それがうまくいくかダメかは分からない。とにかく、私にはプランがあり、そこから動くことはないんだ」

シメオネ監督はまた、トップチームデビュー戦でいきなりゴールを決めたボニャールについても言及。アトレティコの下部組織に14年在籍している20歳の右サイドバックは、ゴール直後も試合後も、感動で涙を流していた。

「デビューの仕方というものあるが、下部組織の選手たちは強靭な意志を持って、賢くプレーしてくれた。とてもポジティブだったよ」

「チャンスがいつ訪れるのかは誰にも分からない。大切なのは、訪れるときに備えておくことなんだ」