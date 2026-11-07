バルセロナ戦に臨むアトレティコ…シメオネ「疑いの余地などない。バルサこそがベストチームだ」「フリアンの状態は…」

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アトレティコ監督シメオネ、バルセロナ戦前日会見。

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8日のラ・リーガ第12節、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノにバルセロナを迎える。前日会見に出席したディエゴ・シメオネ監督は、ハンジ・フリック監督率いるバルセロナのことを「ベストチーム」だと称賛している。

「私たちはとても良いチーム……ベストチームと対戦する。そのことに疑いはない。彼らの中盤から前線にかけてのタレントは凄まじいものがある。バルサと戦うときはいつもそうだが、厳しく、難しい試合になるだろう。自分たちが打撃を与えられると思う展開に持ち込めたらいいと思う」

昨季のバルセロナとの違いについて問われると、次のように返答した。

「プレーの柱は変わっていない。バルサは彼らの監督とアイデンティティーをともにしており、ハイプレスを仕掛けて、ハイラインでプレーする。ボールを奪い返して、多くのゴールを決めているね。何が変わったか？ レヴァンドフスキはよりポジショナルな9番だったが、ハフィーニャは彼と異なる。またオルモを使ってより連係を強化することも可能だ」

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「バルサはレヴァンドフスキを失った。しかしハフィーニャは通常の“9番”とは異なるために、こちらの守り方はより複雑なものになるんだ」

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「ボールの支配権について、彼らと正面からぶつかり合うのか？ 正面からの定義が分からないが、私たちは素晴らしいチームと対戦するのであり、試合の大部分で苦しむことになるだろう。自分たちの頭の中にある試合を演じられたらと思っている」

その一方で、今夏にバルセロナ移籍を希望したFWフリアン・アルバレスの様子を問われると、言葉少なに語った。

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「とても良い。とても良い状態だ」

また、FWジョナサン・デイヴィッドやFWイ・ガンインの「出場時間が少なくなっている」と指摘した記者に対しては、柔和な表情を浮かべながらも「少なくなっている」という概念に反論している。

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「出場時間が少ないというのは、どういうことなんだ？ 理想的な出場時間というのは、結局何なんだ？ 私は彼らが素晴らしい貢献をできる時間分だけプレーしていると考える。彼らの最大限のパフォーマンスを引き出さなくてはいけないんだよ」