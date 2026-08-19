新“7番”イ・ガンインがいきなり超絶ゴラッソ！J・アルバレス招集外のアトレティコ、ラ・リーガ開幕戦に勝利

アトレティコ・マドリーは19日に2026-27シーズンのラ・リーガ開幕節、ホームでのマラガ戦に臨み、2-0の勝利を果たした。

アトレティコの今季初の公式戦の相手は、8年ぶりにラ・リーガ1部の舞台に戻ってきたマラガ。本拠地メトロポリターノにアンダルシアの名門クラブを迎えるのは、同スタジアムを使用し始めた2017年以来のことだ。

北中米ワールドカップ決勝に9人が参加したこともあり、シメオネ監督は1.5軍のようなメンバー構成でこの一戦に臨んだ。バルセロナ移籍の噂がくすぶるフリアン・アルバレスは調整不足を理由にベンチ外となり、グリマルド、バエナ、マルコス・ジョレンテ、ジュリアーノ、イ・ガンインはベンチスタートに。スタメンはGKオブラク、DFマルティン、ホルへ・ドミンゲス（Bチーム）、ル・ノルマン、ハンツコ、ダニエル・マルティネス（Bチーム）、MFメンドーサ、バリオス、コケ、アルナウ、FWルックマンで、システムは5-4-1。

なおプレシーズンにも活躍した193センチの長身センターバック、ホルへ・ドミンゲスは16歳と241日での公式戦デビューとなり、2008年に16歳307日でデビューしたケコを上回って史上最年少記録を更新している（ちなみにフェルナンド・トーレス氏は17歳68日でデビューで歴代4位）。

前半、アトレティコはボールを保持してマラガ陣地に攻め込む。中央でコケが落ち着き払った配球、バリオスが自分自身もボールも動かしてゲームメイクをし、その右斜め前ではメンドーサが創造的プレーを見せ、左斜め前ではアルナウが縦に速い攻撃からルックマンにチャンスを供給しようとした。とりわけバリオスは出色の出来で、ボールを受ければマークにつく選手を圧倒的なテクニックで軽くいなし、歓声が上がる中で前へボールを運んでいった。怪我さえなければ、今季大ブレイクを果たす雰囲気がある。

だがアトレティコはアタッキングサードまでは攻め込んでも、そこから先でのプレー精度を欠き続ける。1トップを務めるルックマンとの連係もややぎこちなく、確度のあるチャンスはほとんど生み出せなかった。35分にはメンドーサがミドルシュートでゴールをうかがうも。これはGKエレーロにセーブされている。対して、1500人以上のサポーターに背中を押されるマラガは前半AT2分、速攻からチュペが決定機を迎えたものの、このシュートはGKオブラクのファインセーブに阻まれた。前半はスコアレスで終了する。

後半もアトレティコがなかなかシュートを放てない展開は変わらず。シメオネ監督は57分に一気に交代カードを3枚切り、メンドーサ、マルティン、アルナウを下げてバエナ、イ・ガンイン、ジュリアーノをピッチに立たせた。

すると70分、アトレティコがついに均衡を破ることに成功。今夏、移籍金3500万ユーロ（約63億円）でPSGからアトレティコにやって来た韓国代表FWイ・ガンインが、マラガにワールドクラスの実力を見せつけた。グリーズマンの背番号7を受け継いだ韓国代表FWは、右サイドでボールを受けると内にカットイン。マラガDF陣を撹乱しながらペナルティーエリア手前中央までボールを運ぶと、そこから左足を一閃し、強烈なスピードのボールを枠内に突き刺した。イ・ガンインはアトレティコ史上初のアジア人得点者となった。

イ・ガンインの正真正銘のゴラッソによって、今季初めて「テ・キエロ・アトレティ（アトレティ愛してる）」のチャントが歌われるメトロポリターノ。シメオネ監督はコケをヒュルマンドに代えて中盤の守りを厚くしつつ、追加点を狙わせ続ける。そして85分、アトレティコが再びスコアを動かした。ペナルティーエリア手前やや左からのフリーキック、バエナがラ・リーガ屈指の精度を誇る右足を振り抜くと、ボールは壁を越えて枠の左上隅に収まっている。

リードを広げたアトレティコはマラガの反撃を跳ね返し続け、2点差を維持したまま試合終了のホイッスルを聞いた。見事、今季初戦を勝利で飾っている。