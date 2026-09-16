スタジアムに響き渡る「マドリディスタはク○野郎！」…アトレティコがオサスナに4発快勝、ダービーへ向けて弾みをつける

16日のラ・リーガ第6節、アトレティコ・マドリーは本拠地メトロポリターノでのオサスナ戦を4-0で制した。

近年、ずっと苦手としているアウェーでの4連戦を2勝2敗で終えて、メトロポリターノに戻ってきたアトレティコ。今週末、同スタジアムで行われるマドリーダービーに向けても、勝利して勢いを手にしたいところだ。シメオネ監督はGKオブラク、DFジョレンテ、クティ・ロメロ、ル・ノルマン、グリマルド、MFイ・ガンイン、コケ、ジョニー、バエナ、FWジョナサン・デイヴィッド、ルックマンを先発させている。

前半、アトレティコは中盤でコケが攻守の舵を握り、優勢にゲームを進めていく。ルックマン、イ・ガンインがシュートを決め切れないなど、なかなかスコアを動かせなかったが、24分にそのときが訪れた。ペナルティーエリア内右に侵入したグリマルドがニアにボールを折り返し、J・デイヴィッドが右足で合わせる。このシュートはGKアイトール・フェルナンデスに弾かれるも、こぼれたボールをカナダ人FWが押し込んだ。J・デイヴィッドは、アトレティコ加入後初得点を決めた前節ソシエダ戦に続くゴールだ。

先制したアトレティコは29分、オサスナのアルギビデにネットを揺らされたが、これはトロのル・ノルマンに対するファウルが取られてゴールと認められず。少し疑わしい判定で同点に追いつかれずに済むと、その後にはカウンターを中心とした攻撃でルックマンやバエナが決定機を迎えるも、物にすることができない。結局、1-0で試合を折り返している。

アトレティコは後半も、攻めに出ざるを得ないオサスナを相手に速攻を仕掛けていき、55分に追加点を獲得する。ペナルティーエリア内でルックマン、J・デイヴィッド、イ・ガンインと左から右へボールを回していき、韓国人FWが右足のシュートを対角線上に決め切った。イ・ガンインは第1節以来となる今季2得点目だ。

その後も手堅い守備を見せながら、トランジションからオサスナゴールを目指すアトレティコは、64分に今度はセットプレーの流れから得点。ペナルティーエリア内左のル・ノルマンが、右足のシュートでアイトール・フェルナンデスを破っている。

3-0というスコアに盛り上がるメトロポリターノの観客は、「マドリディスタはク◯野郎！」「跳ばないヤツはマドリディスタ」「ビキンゴス（レアル・マドリーの愛称、バイキングの意）は誰がスペイン首都を支配しているかを知れ」など、最も憎いライバルチームに向けたチャントを歌い始める。その中でアトレティコは主導権を握り続け、82分にジョニーのスルーパスからバエナもゴールを決めてダメ押し。4ゴール快勝で、ダービーに向けて弾みをつけている。

連勝のアトレティコは勝ち点を13として、暫定で3位に浮上した。