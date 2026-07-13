アトレティコ、バルセロナFWフェランを来季フリーで獲得か

アトレティコ・マドリーがバルセロナFWフェラン・トーレスの獲得を狙っているのかもしれない。スペイン『RAC1』が報じた。

バルセロナとフェランの契約は2027年までとなっているが、延長交渉はいまだ行われていない模様。アメリカ『TheAthletic』やスペイン『マルカ』曰く、バルセロナは契約を延長することでフェランの古巣マンチェスター・シティに800万ユーロを支払う必要があり、それも障壁になっているとのことだ。

そうした状況の中、パリ・サンジェルマンがフェランの獲得を狙っていると報じられるが、加えてアトレティコも興味を持っているようだ。

『RAC1』によれば、バルセロナの元SD(スポーツディレクター）でもあるアトレティコのマテウ・アレマニーSDがフェランの代理人とコンタクトを取り、来夏にアトレティコに加入する意思があるかをうかがったという。バルセロナとの契約が切れてフリー移籍となるために、契約金（移籍ボーナス）を支払う考えも伝えたとのことだ。

なおバルセロナとアトレティコの関係は、FWフリアン・アルバレスの移籍問題によって悪化しているとみられる。フリー移籍での獲得を狙うのは、その影響かもしれない。果たして、フェランの去就は一体どうなるのだろうか……。