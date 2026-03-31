成長を続けるアトレティコ、クラブ会員数が15万8000人を突破…スペイン紙「彼らは世界で7番目に会員数が多いクラブ」

アトレティコ・マドリーは30日、クラブ会員数が15万8000人を突破したことを発表した。

2026年の第1四半期、アトレティコのクラブ会員数は6000人増加して合計15万8000人を超えたことを発表。会員数は年間シート保持者と非保持者を合わせた人数となっている。今回、保持者と非保持者の正確な人数は記載されていないが、2025年末時点では年間シート保持者が6万1304人で、何千人というサポーターがウェイティングリストに名を連ねていた（本拠地メトロポリターノの収容人数は約7万人）。

アトレティコはディエゴ・シメオネ監督が指導者としてクラブに帰還して、クラブ最大の黄金期を築いて14年半が経過。この10年間での新規会員は5万8000人にのぼっており、毎シーズンにわたってラ・リーガ3位以内をキープする安定的な強さが、人気を呼び込んでいるようだ。

なおスペイン『ムンド・デポルティボ』によれば、アトレティコのクラブ会員数は15万8000人は、推定で世界7番目の多さになるという。同紙電子版は、年間シート保持者と非保持者をはじめとして、クラブ会員には様々な形態があるために完全な数字化が難しいことを伝えつつ、次のように記している。

「アトレティコの忠誠者の数は、すでに世界7番目だ。完全に正確なランキングをつくるのは困難ではあるが、（アトレティコの会員数は）バルセロナの17万人に近づいた。とはいえボカ・ジュニアーズの34万人、リーベル・プレートの35万2000人、レアル・マドリーの36万人以上、バイエルン・ミュンヘン＆ベンフィカの40万人にはまだ離れている」